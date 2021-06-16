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外資賣超181.81億 賣超陽明、長榮合計逾5.5萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（16）日收17,307.86點，三大法人合計賣超172.89億元，外資賣超181.81億元，統計外資賣超前十大中，傳產股達5檔，其中光是航運股的陽明（2609）及長榮（2603）就分別居外資賣超第二、三名，合計遭外資賣超55,443張，外資賣超冠軍則是聯電（2303）。

台股今日開低走低，三大法人中僅自營商買超，其餘都賣超，其中外資賣超金額最高，投信賣超12.17億元，自營商買超（合計）21.09億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是聯電、陽明、長榮、華邦電（2344）、彰銀（2801）、元大台灣50反1（00632R）、長榮航（2618）、華新（1605）、玉山金（2884）、中石化（1314）等；賣超傳產股有5檔，其中包括3檔航運股，另外，賣超電子股及金融股各2檔。

外資賣超冠軍為聯電，賣超48,860張，其次是賣超陽明30,627張，賣超第三大為長榮，遭外資賣超24,816張。

外資今日買超前十大個股依序是群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）、宏碁（2353）、四維航（5608）、台泥（1101）、仁寶（2324）、國泰金（2882）、強茂（2481）、聯強（2347）等，買超前三大都是面板股，買超冠軍為群創，外資單日買超43,056張，其次是買超友達31,866張，買超第三大為彩晶，買超12,804張。

外資 長榮航

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