存股族資金「撤退」？金融小股東近二周減少近萬人

「存股」成為國民運動，尤其是年輕人偏愛高殖利金融股，不過本土疫情擴散，原本「存股」應該愈跌愈買，但據集保結算所最新公布資料顯示，截至11日為止，整體15家金控持有5張以下的小股東人數不增反大減，近二周減少9,138人，要不是靠著台新金（2887）小股東逆勢大增近二千人，早就有萬人「退場」，近二周小股東持有15家金控張數更減少2.3萬張。市場人士解讀原本手上資金就有限的年輕人，恐怕面對生活壓力，不得不賣掉「存股」籌錢周轉，也造成金融股近來走勢相對大盤與其他類股弱勢得多。

今年集保結算所公布一份報告，指年輕人較早接觸投資理財知識，但礙於手邊資金有限，此時相對低價、殖利率高的金融，成為「存股」運動首選。同時大數據分析調查發現，去年20-29歲股民的持股庫存排行榜前20名中，金融股就囊括10個席次，除玉山金（2884）高居第一外，還包含中信金（2891）、兆豐金（2886）與第一金（2892），分別佔據4、5、6名，其餘還有合庫金（5880）、台新金、華南金（2880）、開發金（2883）、台企銀（2834），以及國泰金（2882）等。

因為去年獲利亮眼，今年15家金控合計要配發1,848億元現金股利，這是史上最亮眼的成績，但是觀察金融類股指數，從6月2日波段高點1,523點後連二周一路下跌，至今日收盤指數1,492餘點，跌幅2%，相較同期大盤上漲0.8%，卻是弱勢許多。以股利發放水準來說，應該正是「存股」好時機，今年卻不見年輕人或一般民眾踴躍「存股」。

市場直指，因為這波新冠疫情造成物價飛漲、生活不易，許多年輕人薪資低，類似餐飲業、零售業等做小生意的老闆也不好做，這些都是存股族的主力，生活資金壓力愈來愈高，也面臨資金周轉壓力，恐怕也不得改變存股策略，先賣一些支應生活費。

從集保最新資料顯示，5張以下小股東人數竟不增反大減9,138張，其中以持有1~5張的小股東，更有逾9千人退場，恐怕不是股息不再如往年誘人，而是資金周轉壓力，不得不賣股籌現金，反而成為這波金融股表現頺勢的原因之一。

個別公司方面，從集保最新資料統計至6月11日為止，以國泰金5張以下小股東減少3,508人最多、開發金與富邦金（2881）亦減少了2,676與2,650人，這三檔是今年以來金融股漲勢表現最亮眼的個股，官股中的兆豐金也有近1,817名小股東退場，這些個股股息殖利率也都4~5%以上，也顯見金融投資人從「存股」走向「套利」的改變。

此外，去年存股族最愛的玉山金，在零股上則有較多出脫，從5月28日以來，亦有306位零股股東退場，減持了1.34萬股，是15家金控中僅次於國票金（2889），零股股東減少第二多的金控。顯示手上資金更有限的年輕人，顯然受這波疫情衝擊較大，僅管零股便宜也得選擇退籌現。若手上資金比較寬裕的，則選擇繼續存股玉山金，因此持有1~5張的股東人數還是增加了704位。

此外，令人注目的是台新金甫公布要用長期售股彰銀換取短線合併保德信人壽，金管會審核通過，獲得許多年輕零股族與小股東的青睞，近二周光零股股東就增加890人，1~5張小股東更增加上千人達到1,083人，短時間內就增加合計1,973名小股東，台新金市價在15元左右，顯然話題性吸引年輕人關注，近二周小股東增持1,582張左右。