搶先0050！這幾檔ETF投資航運股、最高權重近20%

台灣50指數18日盤後將納入貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），由於連結ETF規模高達1,900億元，題材備受關注，不過台灣50指數分配權重為市值導向，三雄納入雖有可觀資金，權重仍可能遠低於最大持股的台積電（2330），對持有0050的投資人來說，三雄帶動績效的程度可能很有限。

若投資人想透過ETF搭航運股順風車，台股還有其他已經納入的ETF，相關如富邦臺灣中小（00733）等可做追蹤。

當中，值得一提今年績效飆破五成的富邦臺灣中小，最大成分股已經由陽明拿下，權重高達12%，另該ETF還投資慧洋-KY（2637）、台驊投控（2636）、台航（2617）三檔航運股，合計投資類股的權重超過17%，是著墨航運股最多的ETF。

近期航運股漲聲再起，16日盤中出現大漲後的巨震，不少投資人仍鍾情航運股；長榮成交破百萬張，顯示買、賣方都有大量的交易盤，陽明、萬海險守紅盤，也讓一些人認為震盪後仍有可為。航運股占大盤的交易比動輒三到七成，呼應很多人還是關注航運股。

台股ETF沒有一檔直接鎖定航運，但貨櫃三雄靠著大漲拚進0050，ETF跟著吸睛。資金面來看，0050規模大，三雄被納入絕對是利多，但台積電市值遠遠大上數倍，即使三雄納入，0050績效還是看台積電，想要透過ETF布局航運股，應該關注權重更高的ETF。

以此為出發點，觀察各投信公布的ETF清單中，有八檔投資航運股，包括富邦臺灣中小、元大中型100、富邦公司治理（00692）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大台灣高息低波（00713）以及永豐臺灣加權（00690）。

上述ETF大多和0050一樣，因為市值因素納入航運三雄，兼買其他獲利、股價提升的二三線航運股，但僅兩檔ETF投資比超過一成，一個就是富邦臺灣中小17%，另一個是元大中型100約11%，其他都不到5%。

富邦臺灣中小選股重視股價強勢的中小股，因此4月換股前，曾選到陽明、萬海、榮運（2607）、中航（2612）、中櫃（2613）五檔航運股，時值航運股主升段，ETF投資五檔權重一度達20%。

而ETF換股後，雖然沒了萬海，但陽明漲幅也很凌厲，近期已經晉升第一大，加上台驊投控等也很會漲，ETF投資航運股的比重提升到17%，直追4月中換股前的20%，配合其他飆股助攻，5月17日台股創波段低點來，富邦臺灣中小上漲24.7%，持續大敗大盤的14%，今年來漲幅也重新逼近60%。

元大中型100則靠市值選股，並以此分配權重，使長榮有5%的比例，萬海、陽明各3.2%、2.4%，整體買航運超過11%。

但也因為三雄瘋漲，元大中型100 18日盤後將剔除，轉入台灣50指數。法人預期，台灣指數調整後，富邦台灣中小仍可能是買航運股最多的ETF，而ETF兼買其他成分股，有同時跟漲航運、又分散投資之效，有興趣的投資人可追蹤。