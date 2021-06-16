防疫投資掌握產業趨勢 永豐金證舉辦投資論壇

本土疫情擴散，台股恐慌情緒衝高指數震盪劇烈。永豐金證券以當前重要投資產業方向及主題，舉辦線上「2021年第二季產業投資論壇」，議題含蓋ESG、房地合一2.0的影響、工具機產業、台灣半導體與記憶體新局及固態電池等專題演講。

永豐金證券表示，台股因疫情擴大震盪，短期內包括觀光、餐飲、百貨等內需產業將受創較深，但對經濟影響有，今年企業獲利年增率仍佳。

因應防疫措施升級，永豐金證券將實體論壇改為線上會議，本次共計舉辦7場專題演講以及11家公司座談，各場次專題演講均吸引超過200人次的機構法人線上參與，而海外公司座談也安排8場次的活動，總計在7天的活動中共吸引近2,000人次上線聆聽。

中研院產科國際所熊治民博士在論壇中，分享工具機在電動車產業上的趨勢，工具機使用量雖會較傳統燃油車下滑，但要求的精度將更為提升，台灣業者須在這方面同步提升；中研院資深分析師劉美君也表示，在電動車與5G的趨勢下，半導體以及記憶體需求都將明顯受益，台灣在供應鏈上具有極佳的競爭優勢，未來可留意帶來的商機。

針對下半年房市，戴德梁行董事總經理顏炳立總經理指出，去年房地產市場走的是選擇性的產品行情，不同於過去的全面大漲，而今年市場熱點，第一是蛋白區內的土地，其次是蛋白區的房地產，且需求大過供給；然而政府祭出四個緊箍咒抑制炒作，目前市場由自用剛性買盤撐市較不利投資，加上近期疫情升溫，市場逐漸改變了對房市下半年的樂觀期待。

因應ESG投資熱潮，論壇邀請資誠永續發展服務公司執行董事張瑞婷說明國際間重要的ESG評鑑標準-永續會計準則（SASB），以及在永續金融揭露規範（SFDR）框架下產業的揭露重點資訊；而永豐投顧正式推出以SASB為框架的SinoPac+ ESG評鑑系統，成為國內第一家推出ESG 評鑑報告的投顧，會中並發表包括聯電、南亞科等多家半導體公司評鑑實例供機構法人與上市櫃公司參考。