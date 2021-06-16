台股短多仍占上風 但投資風險升高

台股今（16）日受美股回檔，加上市場觀望聯準會後續利率會議決議，大盤在整體量能無法放大下，指數出現整理；早盤在近期資金過度移往航運類股，加上短線已經接近前高，在市場觀望氣氛，加上尾盤受台指期結算影響下，終場指數下跌63點，收在17,307點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前股價維持在短、中、長期均線之上，日線的技術指標包括KD、RSI、MACD等指標目前也維持偏多，不過，今日K線收黑，量能創下近期最大量，近期量價結構呈現價跌量增、價跌量縮格局，技術指標也有背離跡象，因此，短線雖然多方仍占優勢，但風險漸增。

此外，近期原物料行情雖然仍方興未艾，但走勢已分歧，其中航運類股中目前從貨櫃航運漲到散裝航運，鋼鐵也從鋼筋漲到鍍鋅鋼板，另外食品黃、小、玉、塑化原油原物料雖然維持強勢，不過乙烯、苯乙烯、棕櫚油等已經出現明顯回檔，另外乳膠、橡膠、水泥價格等近期回檔幅度也大。

電子股中，近期面板也開始出現雜音，市場研究機構DSCC報告指出，美國電視市場連續四個季度雙位數的年成長表現，將在第2季告終，預估第2季美國電視出貨量相比去年同期衰退24%，由於美國是全球最大的電視市場，美國銷售降溫，使得電視面板拉貨在季底放緩，預期第三季電視面板價格無力上漲。

根據Witsview 6月上旬面板報價，32、43吋中小電視面板價格持平5月下旬價格，大尺寸電視面板，筆電、顯示器等IT面板均維持上漲格局，但漲幅也收斂，預期下旬報價漲幅將持續收斂，原物料走勢分歧，投資相關此類族群要持續關注後續原物料的波動。