快訊

7成5不滿意柯防疫 柯文哲：人在做天在看 不是電腦在看

國台辦對台企透過上海復星買BNT疫苗釋善意 郭辦回應了

台股短多仍占上風 但投資風險升高

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（16）日受美股回檔，加上市場觀望聯準會後續利率會議決議，大盤在整體量能無法放大下，指數出現整理；早盤在近期資金過度移往航運類股，加上短線已經接近前高，在市場觀望氣氛，加上尾盤受台指期結算影響下，終場指數下跌63點，收在17,307點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前股價維持在短、中、長期均線之上，日線的技術指標包括KD、RSI、MACD等指標目前也維持偏多，不過，今日K線收黑，量能創下近期最大量，近期量價結構呈現價跌量增、價跌量縮格局，技術指標也有背離跡象，因此，短線雖然多方仍占優勢，但風險漸增。

此外，近期原物料行情雖然仍方興未艾，但走勢已分歧，其中航運類股中目前從貨櫃航運漲到散裝航運，鋼鐵也從鋼筋漲到鍍鋅鋼板，另外食品黃、小、玉、塑化原油原物料雖然維持強勢，不過乙烯、苯乙烯、棕櫚油等已經出現明顯回檔，另外乳膠、橡膠、水泥價格等近期回檔幅度也大。

電子股中，近期面板也開始出現雜音，市場研究機構DSCC報告指出，美國電視市場連續四個季度雙位數的年成長表現，將在第2季告終，預估第2季美國電視出貨量相比去年同期衰退24%，由於美國是全球最大的電視市場，美國銷售降溫，使得電視面板拉貨在季底放緩，預期第三季電視面板價格無力上漲。

根據Witsview 6月上旬面板報價，32、43吋中小電視面板價格持平5月下旬價格，大尺寸電視面板，筆電、顯示器等IT面板均維持上漲格局，但漲幅也收斂，預期下旬報價漲幅將持續收斂，原物料走勢分歧，投資相關此類族群要持續關注後續原物料的波動。

電視面板 原物料

延伸閱讀

6月台股期指 跌52點

台股人氣王仍是航運股 占大盤成交比重突破51%

鴻海入股碩禾 激勵太陽能股盤中全面上漲

航運股續強 貨櫃三雄大吸金

相關新聞

航運股漲幅收斂台股收跌63.43點 三大法人賣超172.89億

台股今（16）日開低走低，航運股大吸金，占大盤成交比重超過5成，但是漲幅卻收斂，不少個股爆量收黑，大盤指數終場以17,3...

貨櫃三雄變臉 台股下跌63點收17,307點

台股今(16)日收盤下跌63.43點，以17,307.86點作收，成交量為5,675.66億元。台積電（2330）明日為...

台民眾赴陸打疫苗盼更靈活 陸：仍須核酸檢測和隔離

有台灣民眾呼籲赴陸接種疫苗時有更靈活的配套措施，如在上海、廈門機場設立接種專區，不需入境隔離，接種完即可返回。大陸國台辦...

長榮股價衝高 這兩檔集團股手握上萬張

貨櫃三雄股價持續衝高創歷史天價，長榮（2603）今（16）日開高走高，持續再刷新歷史新高價，盤中一度衝達146.5元，隨...

高端股價一小時內漲停又跌停！神秘的17億資金告訴你 為何碰不得

高端疫苗（6547）股票今（15）日再演出令人咋舌的戲碼，股價在開盤不久後馬上攻上漲停，但旋即又在一小時內被打入跌停。

一抵七！長榮認購權證金額午盤前突破3億元

長榮（2603）今(16)日交投持續熱絡，連帶影響其權證交易熱絡度，今日11點的認購權證交易金額超過3.3億元，居認購權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。