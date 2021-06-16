台積電零股成交量縮減五成 小資族買盤縮手

台積電（2330）明（17）日將除息，每股配發2.5元現金股利，將在7月15日發放，然而今（16）日盤中零股成交量減少55%，僅成交44.75萬股，顯示除息前夕小資族買盤縮手，反應台積電今日盤下震盪，終場下跌4元，收在605元，小額投資族參與除息意願降低。

端午節後買盤歸隊，帶動昨（15）日台股表現大漲百點，台積電在法人買超加持下，股價也呈現上漲，連帶盤中零股成交量來到99.56萬股萬股，近一周也有52.09萬股、76.2萬股、80.66萬股的表現。

然而今日台股受到美國股市下跌影響，指數於平盤之下震盪，而盤面上資金蜂擁流向傳產的航運族群，導致小資族對於台積電態度轉趨保守，加上12點30分後台股、台指期接連急殺，更加重小額投資人持股信心不安，因此買盤隨之縮手。