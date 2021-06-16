盤中閃跌逾300點！台指期6月合約收盤下跌52點

今(16)日台指期6月合約進行結算，雖然盤中一度閃跌約300點，但最後在多頭穩住盤勢下，終場下跌52點，以17,345點作收，成交量66,516口。

統一期貨專業協理廖恩平說，航運類股在12點40分過湧現賣單急殺，航運類雖然今天成交占比很高，但權重低，理論上，不會對指數造成太大的影響，但對於市場的交易心理而言，會產生一定的衝擊，並使部分賣單跟進。

廖恩平說，今天恰巧是台指期結算日，原本在結算前就有調整需求，所以，兩相疊加導致短時間內跌幅擴大，並觸發停損單與程式單跟賣，使台指出現閃跌。短時間內，大單敲出引發市場恐慌使賣單聚集，下跌後觸發停損單及程式單追空。

廖恩平表示，對台股中期走勢不會產生太大的影響，指數應會維持區間震盪整理格局。