貨櫃三雄變臉 台股下跌63點收17,307點

台股今(16)日收盤下跌63.43點，以17,307.86點作收，成交量為5,675.66億元。台積電（2330）明日為除息交易，今日收盤下跌4元，以605元作收。

台股今日在平盤上下窄幅波動，盤面仍聚焦貨櫃三雄，早盤運輸股成交金額占整體大盤超過六成，吸金力道強勁也影響其他個股表現，傳產的電線電纜、玻陶、橡膠與其他類股指數今日跌幅超過1%；昨日強勢的半導體族群今日走勢疲軟，明日要除息的台積電盤中多數時間下跌3元。面板雙戶的股價今日也走跌，僅電腦周邊類股今日表現相對強勢，主要是宏碁（2353）、華碩（2357）、建碁（3046）、華擎（3515）、緯穎（6669）、緯創（3231）等股帶動。

不過，12點過後，爆出巨量的長榮（2603）往下急殺，拉低陽明（2609）及萬海（2615）也走低之外，也在12點30分影響大盤指數也急速下跌，更進而引爆台指期突然暴跌；不過，多頭強力護盤，再把指數拉回接近平盤。

群益投顧表示，短線技術面屬偏多格局，惟進入套牢區仍有壓力待克服，走勢傾向震盪。以盤面熱門標的為主，依據短期均線多空變化，進行換股操作因應。