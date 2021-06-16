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台股人氣王仍是航運股 占大盤成交比重突破51%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台股人氣王依舊是航運股，12點航運股成交量破2千億元，占大盤成交比重突破51%，萬海（2615）、陽明（2609）、四維航（5608）、台驊（2636）及志信（2611）四檔攻上漲停，長榮（2603）漲幅近8%以上。今天本土法人陸續調高目標價，貨櫃三雄目標價都超過220元。

本土法人不斷看好航運股，今天本土法人最新報告看好陽明6月受惠於新船投入、運價大漲推升，6月營收將再創新高；預估陽明2021年每股盈餘(EPS)35.71元；維持「買進」目標價調高到235元。

受到缺櫃及塞港等因素，加上即將進入傳統旺季，全球各航商紛紛宣布將加收旺季附加費以及調漲運價，受惠於旺季加上漲價效應，法人對於貨櫃三雄的目標價愈來愈趕喊，貨櫃三雄目標價都超過220元，其中，萬海目標價上調到272元、陽明235元、長榮220元。

法人分析，受惠於市場強勁需求推升，三缺(缺船、缺櫃及塞港)問題未獲解決，中國大陸鹽田港處理量下滑，傳出有船公司開始採取跳港措施，都將衝擊往美國的運能，並再推升需求強勁的北美航線運價往上，推升各航線的運價再創新高，各種海運業者也針對不同的因素加收附加費，貨櫃輪業者6月營收出現想像空間。

陽明 航運股 萬海

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