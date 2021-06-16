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長榮股價衝高 這兩檔集團股手握上萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

貨櫃三雄股價持續衝高創歷史天價，長榮（2603）今（16）日開高走高，持續再刷新歷史新高價，盤中一度衝達146.5元，隨著股價衝高，集團旗下長榮鋼（2211）及榮運（2607）持有長榮股票市值也大增，統計長榮鋼持有長榮38,262張，榮運則持有長榮25,254張，兩家公司持股市值分別為56.06億元、36.99億元。

長榮昨日收在漲停136元，市值衝上7,168億元，擠進市值前十大中，排名第九，今日持續刷新歷史天價，早盤以138元開高，一度衝達146.5元，盤中漲幅逾6%，盤中成交量超過64.4萬張，高居個股成交量冠軍。

長榮股價不斷飆高，集團持有長榮股票的長榮鋼及榮運持股市值也激增，若以今日盤中高價146.5元計算，長榮鋼持有長榮38,262張，持股市值達56.06億元，榮運持有長榮25,254張，持股市值達36.99億元。

對照兩家公司持股長榮的帳面價值，長榮鋼是17.4億元，榮運的帳面價值則是11.49億元，兩家公司持有長榮的獲利相當豐厚。

長榮 股票

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