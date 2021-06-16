中鋼平盤概念股樂 法人：燁輝、盛餘、新光鋼下游受惠

中鋼7月新價開出平盤，市場預期中鴻可望跟進，燁輝、盛餘等鋼鐵下游廠商可望受惠，台股今（16）日開低後翻紅，除運輸股大量吸金外，鋼鐵股也有表現，由中鋼、中鴻領軍燁輝等股走揚，類股小紅。

中鋼昨日開出「穩定物價盤」，7月新價熱、冷軋全面持平，終結連續12個月漲勢；季盤上漲4.1%；法人認為，中鋼7月開平盤，對大型客戶燁輝、盛餘可說是大利多。

法人表示，中鋼7月未調漲價格，中下游廠商反而在提貨上加大力道，中鋼產線滿載，7月不漲反將有助8月大漲，鋼鐵上中下游都將受惠。

法人預期，中鋼開平盤，同為中鋼集團的中鴻可望跟進，以中鋼、中鴻為主要料源的下游廠商將可望因低成本而受惠，包括燁輝、盛餘、美亞、新光鋼、長榮鋼等。

中鋼盤價公布後用鋼產業獲利空間擴大，鋼鐵股可望全面受惠，推升鋼市榮景，法人看好鋼鐵股長期投資潛力

台股今日開低後盤中翻紅，運輸股盤中漲幅3.68%，鋼鐵股也是上漲類股，占大盤成交比重3.8%，在傳產股中占大盤成交比重僅次於運輸股；中鋼開低走高，股價翻紅，中鴻也是開低走高翻紅的表現。

中鋼、中鴻領軍，燁輝、盛餘、新光鋼同樣曾在盤中翻紅，盤中股價震盪，另外，長榮鋼、美亞卻是由紅翻黑，鋼鐵股在中鋼、中鴻等股走揚下，類股力守紅盤，表現相對強勢。