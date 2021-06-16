快訊

苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

中鋼平盤概念股樂 法人：燁輝、盛餘、新光鋼下游受惠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

中鋼7月新價開出平盤，市場預期中鴻可望跟進，燁輝、盛餘等鋼鐵下游廠商可望受惠，台股今（16）日開低後翻紅，除運輸股大量吸金外，鋼鐵股也有表現，由中鋼、中鴻領軍燁輝等股走揚，類股小紅。

中鋼昨日開出「穩定物價盤」，7月新價熱、冷軋全面持平，終結連續12個月漲勢；季盤上漲4.1%；法人認為，中鋼7月開平盤，對大型客戶燁輝、盛餘可說是大利多。

法人表示，中鋼7月未調漲價格，中下游廠商反而在提貨上加大力道，中鋼產線滿載，7月不漲反將有助8月大漲，鋼鐵上中下游都將受惠。

法人預期，中鋼開平盤，同為中鋼集團的中鴻可望跟進，以中鋼、中鴻為主要料源的下游廠商將可望因低成本而受惠，包括燁輝、盛餘、美亞、新光鋼、長榮鋼等。

中鋼盤價公布後用鋼產業獲利空間擴大，鋼鐵股可望全面受惠，推升鋼市榮景，法人看好鋼鐵股長期投資潛力

台股今日開低後盤中翻紅，運輸股盤中漲幅3.68%，鋼鐵股也是上漲類股，占大盤成交比重3.8%，在傳產股中占大盤成交比重僅次於運輸股；中鋼開低走高，股價翻紅，中鴻也是開低走高翻紅的表現。

中鋼、中鴻領軍，燁輝、盛餘、新光鋼同樣曾在盤中翻紅，盤中股價震盪，另外，長榮鋼、美亞卻是由紅翻黑，鋼鐵股在中鋼、中鴻等股走揚下，類股力守紅盤，表現相對強勢。

中鋼 鋼鐵股 中鴻

延伸閱讀

中鋼穩物價 7月開出平盤

鋼鐵漲勢只是暫歇 別錯估情勢

中鋼精進ESG 挑永續夥伴

中鋼5月營收397億元年增70% 續創新高

相關新聞

八方雲集下半年再開1蔬食新品牌 早盤股價逼近200元

八方雲集（2753）正式推過交易所的審議案，按掛牌時程，可望在第3季掛牌。八方雲集受惠餐飲外帶需求蓬勃發展，5月營收創下...

昨向食藥署申請EUA 高端今開盤再跌停

高端二期解盲後，昨日正式向食藥署申請緊急使用授權（EUA），食藥署最快7月就會審查，但今日高端股價卻一路下跌，開盤後跌逾...

美股表現弱勢 台股跌13點開在17,357點

美股表現弱勢，四大指數收盤全數下跌，使今（16）日台股開盤下跌13點，開在17,357點，雖然台積電（2330）及聯電（...

貨櫃三雄拚200元有譜？ 法人上修陽明目標價至235元

航運雙雄長榮（2603）、萬海（2615）陸續獲國內法人喊逾200元目標價，陽明（2609）卻因財測還沒上修被市場指稱三...

高端股價一小時內漲停又跌停！神秘的17億資金告訴你 為何碰不得

高端疫苗（6547）股票今（15）日再演出令人咋舌的戲碼，股價在開盤不久後馬上攻上漲停，但旋即又在一小時內被打入跌停。

電傳雙主流續攻前高 誰還有低基期優勢？

萬寶投顧陳子榕指出，台股上週順利收復17,000點大關之後，本週仍面臨台指期結算及美國聯準會(Fed)利率會議的壓力，但除此之外，台股仍有很多激勵人心的好消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。