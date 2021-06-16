八方雲集下半年再開1蔬食新品牌 早盤股價逼近200元

八方雲集（2753）正式推過交易所的審議案，按掛牌時程，可望在第3季掛牌。八方雲集受惠餐飲外帶需求蓬勃發展，5月營收創下歷史新高，預計下半年將再開新品牌，鎖定蔬食市場。八方雲集今日興櫃股價大漲，盤中來到188.5元，漲幅逾6%。目前在上市櫃觀光股中，股價僅次於瓦城（2729）。

八方雲集目前在台家數維持在千家水準，今年拓點的主力品牌為梁社漢排骨飯，去年底家數達77家，目前店數已逼近百家，且直營店占比超過一半，今年將朝150家規模邁進。八方雲集也計畫今年再增加一新品牌，是主打蔬食的素食餐飲，仍是走庶民經濟的路線，年底前計畫開出首店。在海外部分，八方雲集明年第1季要在美國加州開出第一家店，會是集結水餃、麵食、飲品、炸物的複合式餐飲，美國市場也已選定工廠廠址正著手廠房建設。

八方雲集表示，今年除了梁社漢排骨持續擴展店數規模外，也將加速門店改裝及導入智能煎台與自動煮麵機設備以提升產品品質，另外，今年併購的丹堤咖啡也將重新定位獲利模式，以新店型進行拓展。

八方雲集5月營收5.19億元，創下歷史新高，較去年同期成長超過兩成，也較上月成長7%。雖說本土疫情爆發，餐飲業位在海嘯第一排，但是八方雲集以外帶為主，外帶占比在疫情之前就高達6成，旗下另外一個品牌梁社漢排骨飯，疫情前外帶占比更是高達8成，不論是便當還是水餃，在疫情之下，皆是受惠的餐飲型態，且瞄準庶民經濟，屬於剛性需求，因此5月營收在餐飲市場中能逆勢成長。