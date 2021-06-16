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貨櫃三雄拚200元有譜？法人上修陽明目標價至235元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
陽明貨櫃示意圖。報系資料照
陽明貨櫃示意圖。報系資料照

航運雙雄長榮（2603）、萬海（2615）陸續獲國內法人喊逾200元目標價，陽明（2609）卻因財測還沒上修被市場指稱三雄的預測怎麼差那麼大，對此該法人隨即在16日更新陽明營運，預期公司同步受惠美國線換約大漲、新船投入及運價走升，第2季將賺贏第1季，第3季再賺贏第2季，今年每股純益（EPS）提升到35元，目標價上修到235元。

隨法人上修陽明預測，三雄全面挑戰200元以上高價也有了譜，惟短線三雄都大漲一波，16日震幅加劇，萬海漲停打開後，長榮、陽明開高走低，連帶推升航運股成交比重衝破六成。

法人指出，陽明受惠運價上漲，營運走高趨勢明確，第1季營收平均207億元，月均每股純益2.45元，4月營收、EPS 216億元、2.66元，5月營收再提高到240億元新高，6月有新船投入、美國線大漲及上海出口集裝箱運價指數大漲三利多加持，可預期再超越5月的歷史佳績，並帶動第2季獲利躍升。

運價表現來看，上海出口集裝箱運價指數首季均價2,782點，陽明EPS達7.36元，第2季到6月15日為止，均價來到3,136點，且15日運價為3,703點，呼應陽明第2季表現有望超越第1季，且美國線換約後翻倍漲，6月開始貢獻，第3寄望季的獲利更值期待。

上海航交所公布5月全球貨櫃準班率僅22.6%，遠低於常態75%以上，亦反映市場需求旺盛但運力遠遠不足，第3季運價續漲可期。更長線2022年新增船舶較今年減少，2023年起有減排措施使運力供不應求，航商表現續走多。

法人看好陽明的原因幾乎和萬海相當，對陽明今年EPS上修到35.7元，淨值提高到46.9元，五倍股淨比的目標價為235元。

陽明 EPS

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