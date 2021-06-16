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萬海早盤股價攻上200元 運輸股占大盤比重逾六成
台股今（16）日開低，運輸股占大盤成交比重一度超過6成，萬海（2615）早盤跳空以漲停210.5元開出，一舉站上200元大關，再創歷史新高，不過股價並未鎖死，盤中打開漲停；長榮（2603）、陽明（2609）也同步開高。
貨櫃三雄5月營收都創歷史新高，第3季旺季將至，法人預估6月營收可望再創高，上半年獲利亮眼；本土法人陸續調高貨櫃股目標價，將萬海目標價由203元調高到272元，預估萬海今明年每股純益33元、37元，給予5.1倍股淨比。
萬海4月稅後純益61.52億元，每股純益2.75元，創單月獲利新高；累計今年前4月稅後純益209.3億元，每股純益9.37元；萬海目標價再獲本土法人調高，且納入台灣50成分股將生效，股價持續創高。
萬海今日以漲停開出，早盤成交量就超過19萬張，但股價開高後打開漲停，一度下滑至200.5元，盤中漲幅逾8%；長榮以138元開高，一度翻黑至135.5元，盤中漲幅2.2%；陽明以129元開高，盤中漲幅逾3%。
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