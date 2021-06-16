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地球很危險：美國纏鬥中國的「火星競賽」

美股表現弱勢 台股跌13點開在17,357點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

美股表現弱勢，四大指數收盤全數下跌，使今（16）日台股開盤下跌13點，開在17,357點，雖然台積電（2330）及聯電（2303）則在盤下震盪，不過貨櫃三雄續揚，且漲幅都在5%以上，支撐市場信心，帶動指數回到平盤之上。

在美股方面，由於市場多空消息雜陳，公布經濟數據也好壞不一，如零售銷售不如市場預期，工業生產與產能利用率則穩健回升，加上美歐達成飛機關稅休戰5年的協議，以及市場等待為期兩天的FOMC會議結果，而壓抑近日表現強勢的科技股漲多拉回，拖累標普500指數結束連三日的上漲。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌94.41點，或0.27%，收在34299點；標普500指數下跌8.55點，或0.20%，收在4246.59點；那斯達克指數下跌 101.2 點，或 0.71%，收在14072.8點；費半指數下跌29.3點，或0.90%，收在3225.97點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，展望後市，整體來說對明年科技產業的展望並不悲觀，台灣科技產業仍有成長趨勢，加上目前庫存水位仍低、短期尚無明顯訂單下修、漲價趨勢在下半年也有望持續，儘管如手機及電視等產品近期銷售有雜音，但也看到科技應用的正面機會存在，如雲端伺服器及車用電子等，可持續留意與參與。

標普 美股

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