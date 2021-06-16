法人：股市震盪 槓桿ETF可望放大獲利

511股災讓好一陣子居高不下的台股大跌，也為想進場卻始終等不到時機的投資人出現甜蜜買點，從股市下殺，交易量卻大增，便可看出台股基本面佳，因此當大盤下挫時，反而出現愈跌愈買的現象，尤其台股槓桿型ETF具有複利效果，盤勢上漲時有助獲利放大。法人表示，偏愛波段操作、有意布局反彈的投資人可透過槓桿型ETF操作，以最具代表性的元大台灣50正2 ETF（00631L）為例，自台股5月17日至6月9日漲幅為21.95%。

根據彭博與證交所資料， 元大台灣50正2 ETF股價在511股災跟著大盤走低下跌，並在5月17日來到相對低點99.1元，爾後隨著大盤反彈股價也逐步回穩，截至6月9日回到120.85元，漲幅為21.95%，相對於追蹤台灣50指數的元大台灣50 ETF，槓桿ETF具有複利效果，盤勢明顯向上時可望帶來更多報酬。

元大台灣50正2 ETF研究團隊分析，新冠疫情確診人數暴增，影響市場信心，台股也因此在5月11日出現首次大跌，而被稱為511股災；不過，觀察美國、歐洲等國際股市都可發現，儘管新冠病毒疫情未解，但股市不僅領先反彈，包含美股在內等國際知名指數甚至屢屢突破新高，持續創歷史新高紀錄。

不論是台灣過去的SARS事件，亦或從國際歷史經驗都可發現，只要基本面不變，待不確定因素消弭，股市將回歸原本走勢，因此消息面導致股市出現利空時，不僅有助長線操作的投資人逢低布局，對於偏好短線操作的投資人，也可布局反彈。

元大台灣50正2 ETF研究團隊分析，個股亦受籌碼面影響，操作難度相對較高，ETF相較之下方向多跟著大盤走，且證交稅僅個股三分之一，交易成本較低，積極型的投資人還可透過ETF獨特的槓桿倍數設計與複利效果，達到放大獲利的效果。

正2槓桿型ETF運用期貨的槓桿效果，扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數單日正向2倍報酬之績效表現為操作目標，若追蹤指數當日增加1%，該ETF當日淨值增加約2%，因此，市場上偏好槓桿操作的投資人，除了透過融資方式外，亦會選擇正2槓桿型ETF達到放大槓桿倍數的效果。

元大投信研究團隊提醒，正2槓桿型ETF可望透過槓桿效果，達到放大獲利效果，但若為負報酬，虧損也將放大，且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。