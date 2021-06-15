外資投資亞股「北冷南熱」 印度股市成寵兒

外資上周對亞股買多賣少，印度再度成為外資寵兒。保德信投信指出，上周外資買超明顯集中在印度股市，回補8.29億美元，連續3周成為外資回補最給力的亞洲市場，連續5周。另外，印尼、台灣獲得逾1.7億美元買盤加持，較為失寵的市場是南韓股市，上周失血1.03億美元，外資對南韓市場再度轉買為賣。

國際資金加持以及內資熱度仍高，保德信投信表示，亞股上周持續展現多頭走勢，且以東協市場表現較為出色，除了越南、馬來西亞股市下跌1.62%、0.21%外，其他市場全數收漲，其中又以菲律賓股市大漲1.64%最佳，泰股上漲1.55%緊追在後，東北亞雙雄台灣與南韓則是分別上漲0.39%、0.29%。

保德信投信說明，今年來外資對亞股明顯呈現「北冷南熱」，賣超股市集中在台韓兩地，台股年迄今仍遭賣超超過117億美元，南韓同期更是大舉失血逾160億美元，反觀雙印獲得外資加持，印度吸金超過80億美元，印尼也獲得11.71億美元資金回補。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，世界銀行發布「全球經濟展望」報告，將全球經濟成長預期自1月前預估的4%上調至最新的5.6%，並預期美國今、明兩年經濟成長將分別以6.8%與4.2%高速擴張。此外，美國最新公布初領失業金人數也連降6周至37.6萬人，失業率也自6.1%下降至5.8%；至於市場最關注的核心CPI年增率則持續上升至3.8%，除高於市場預期的3.5%，也創下1992年以來新高，但市場評估聯準會應不會改變維持超低利率的做法，對於亞股等股市表現仍屬正面幫助。

印度市場方面，保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度第二波疫情已明顯轉趨緩和，單日確診人數從先前高峰40萬降至10萬，主要是封城措施奏效，加上疫苗施打進程持續，目前市場預期，在印度各州的疫情封城措施影響下，將對第二季景氣造成影響，不過，印度進出口數據顯現外需仍穩健，疫情對整體印度經濟衝擊應該有限。