貨櫃晶圓領軍台股收漲157.77點 三大法人買超146.49億

台股今（15）日開高震盪收最高，終場以17,371.29點作收，上漲157.77點，成交量4,331.07億元；三大法人買超146.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超142.85億元，投信賣超13.56億元，自營商買超（合計）17.2億元，其中自營商（自行買賣）買超12.53億元，自營商（避險）買超4.67億元。

台股今日以17,279.7點開高，盤面上由貨櫃股、半導體族群領漲，萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）全數收漲停，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）上漲作收，大盤指數盤中低點為開盤時的點數，終場收在今日最高的17,371.29點，漲幅0.92%。