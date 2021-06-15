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上市櫃運輸股十檔收漲停 貨櫃三雄全亮燈

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（15）日收17,371.29點，上漲157.77點，運輸股持續是盤面上的熱點，早盤占大盤成交比重一度超過五成，收盤占比達38.3%，類股漲幅7.67%，居各類股之冠，貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）全數亮燈，以漲停作收，創下歷史天價，統計上市櫃運輸股合計有十檔收在漲停板。

萬海今日處置交易解禁，早盤開高後直衝上漲停191.5元鎖死，領軍運輸股強漲，長榮及陽明也在尾盤攻上漲停作收，同步創下歷史新高，上市運輸股中還有台船（2208）、志信（2611）、中櫃（2613）、台驊投控（2636）、四維航（5608）等以漲停作收，櫃買中心的航運股則有正德（2641）及陸海（5603）收在漲停板。

貨櫃三雄5月營收都創新高，法人看好在運價上漲及旺季效應加持下，6月營收可望再創高，貨櫃三雄營運看俏；萬海4月稅後純益61.52億元，每股純益2.75元，創單月獲利新高；累計今年前4月稅後純益209.3億元，每股純益9.37元；萬海目標價再獲本土法人調高至272元，且處置交易解禁，早盤以182元開高後衝上漲停191.5元鎖死，股價創下歷史新高。

長榮5月營收344.42億元，稅後純益171.66億元，每股純益2.91元，營收、獲利雙創新高；累計今年前5月營收1,521.44億元，創同期新高；法人推估長榮今年前5月每股純益超過12元；長榮早盤以127元開高走高，收在136元漲停板，成交量56萬7,322張，居個股成交量冠軍。

陽明4月稅後純益88.67億元，每股純益2.66元，創歷史新高；累計今年前4月稅後純益334.54億元，每股純益10.15元，創同期新高；本土法人預估陽明今年每股純益38.69元，給予3倍本淨比評價，維持買進建議，目標價上修至150元。

陽明早盤以118.5元開高，終場收在漲停127.5元，上漲11.5元，成交量44萬4,612張，居個股成交量亞軍。

長榮 營收

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