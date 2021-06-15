新興亞股連三紅 法人：看好台股半導體

美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）於本周召開，市場靜待會議結果，觀望氣息濃厚，新興亞股上周無論資金流向、股市漲幅都相對和緩。新興亞股連三周吸引資金淨流入，上週吸金最多的前三國家為印度、印尼、台股，金額分別為8.4億美元、1.9億、1.8億，印度連四周吸金、印尼連三周，兩市場也是今年以來唯二資金淨流入的新興亞洲市場。南韓、越南則是唯二上周資金淨流出的市場，分別遭贖回1億、0.3億。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，雖然上週大盤一度回測月線，但最終台股仍連四周上漲。籌碼面來看，上周融資、融券餘額幾乎持平，顯示市場保持觀望心態。但近日美債殖利率回落至1.5%下方，且美國隔夜逆回購規模屢創新高，意味市場資金動能充沛，有利美股表現，也可望拉抬台股動能，對盤勢展望相對樂觀。

張圭慧說，近期晶圓代工業者產能持續滿載，多家二線晶圓代工業者至今年底的產能已被搶購一空，訂單能見度看到2022年中，且由於代工產能擴增速度趕不上需求成長，代工報價呈現季季上漲，在晶圓代工可望價量齊揚的狀況下，全年獲利有望創高，建議投資人可多加留意相關投資機會。

越南為上周唯一回檔的市場，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越股的修正主因為市場交投熱絡，交易量一再創高，導致胡志明交易所系統過載，投資人被迫下市價單，加深股市波動幅度。但7月交易所系統將再次升息，到明年將有全新的韓國交易系統上線，預料系統過載導致的短期波動將逐漸緩減。由於此波修正非基本面因素引起，建議投資人可適時低接。

張晨瑋表示，越股基本面穩健，根據Dragon Capital統計，越企近兩年每股盈餘平均成長率約為20%。高於東協主要經濟體，但本益比卻低於多數國家，代表目前越企評價遭到低估，未來具上修空間。