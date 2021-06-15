台積電將除息 相關ETF人氣爆棚

「護國神山」台積電（2330）即將除息，連帶拉抬半導體族群交投熱度，相關ETF人氣跟著爆棚。台灣首檔聚焦半導體，結合ESG投資策略的中信關鍵半導體ETF（00891），掛牌後隨即成為台股ETF新科人氣王，不到兩周時間（6/1~6/10)成交金額就衝上全部台股ETF第二，成為受益人數、基金規模第八大的台股ETF。

統計6月1日至10日期間的台股ETF成交金額，排名第一的是國民ETF元大台灣50（0050），期間交易金額63.7億元，排名第二的是中信關鍵半導體、交易金額33.2億元，第三名是國泰台灣5G+、成交金額29.8億元。第四、第五名分別是元大高股息、富邦台50。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期台股表現雖因疫情憂慮，表現相對壓抑，但疫苗畢竟已經面市，疫情將成短期事件，長期歐美經濟復甦，5G手機、電動車等趨勢未變，半導體產業的長期基本面仍在，是吸引市場投資人的主要原因。

張圭慧強調，近期IC設計類股業績展望出色，根據研調機構Counterpoint報告，台灣IC設計產業龍頭於全球手機晶片市佔率再創新高，已連三季稱霸業界，持續拉大市占率領先優勢。IC設計產業能在激烈競爭中搶占上風，追根究柢還是因為台灣半導體產業鏈完整，當全球急缺產能，半導體上游IC設計業者在中游晶圓代工業者的奧援下，產能相對穩定，成為擴大市佔率的關鍵。

另一方面，張圭慧指出，IC設計產業在宅經濟、中美博奕的轉單效益助長下，該產業營收、終端晶片的市佔率等數據不僅有望挑戰歷史新高，甚至有機會高於全球IC設計產業的平均值。中美博奕導致的去美化、去中化的轉單效益，促成台灣IC設計產業於終端晶片市佔率大幅提升，2021年訂單暴增到出貨量能的2、3倍。近期IC設計產業龍頭公布5月營收，單月營收再創歷史新高。IC產業接單暢旺，也將帶動半導體中下游廠商業績表現。

張圭慧亦提醒，疫情發展仍是半導體產業表現的變數，雖然IC設計受到的影響預料相對小，但若竹科感染擴大，也將影響股價震盪，建議投資人宜分批布局。