快訊

航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小摩降評友達、群創 目標價砍到16.5元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
面板股15日表現弱勢。券商軟體
面板股15日表現弱勢。券商軟體

面板股利空頻傳，繼瑞銀、瑞信率先調降雙虎，摩根大通報告指出，因終端需求調整高於預期，面板漲勢恐在下半年觸頂，2022上半年走跌，包括本波強勢的大尺寸與IT面板報價均預測在第4季反轉，為此調降雙虎友達（2409）、群創（3481）評級至「減碼」，目標價皆降至16.5元。

摩根大通原先樂觀雙虎股價奔向「四字頭」40元大關，此次降幅之大，對雙虎砍價均超過五成，同步降評京東方和LGD評等。該券商對雙虎目標價僅16.5元，並改寫外資圈對雙虎最低的股價預測，更早降評的瑞銀日前略為上調友達、群創目標價至20元、19元。

摩根大通表示，4月以來亞洲面板股下跌16-32%不等，但對比各國市場，面板股今年來仍漲贏大盤，評價依舊較高。考量終端需求的調整高於預期，特別是三星日前下修電視面板出貨量，預估此波面板漲勢將在下半年達到巔峰並快速反轉，市場恐展開廣泛的類股下修，因此率先啟動降評。

摩根大通指出，短期晶片短缺、PC需求保持韌性以及通路庫存偏低，可能使面板跌價不像先前下修循環來得劇烈，但反轉趨勢不可避免。以顯示器庫存及LCD電視面板價格的年成長幅度觀察，過去兩者高度相關，預估32吋至40吋電視需求逐步在第3季轉為減少，55-65吋大型面板和IT面板則自第4季起下滑，2022上半年進一步出現廣泛的跌價。

摩根大通分析，此波驅動面板廠上漲的關鍵因素正是漲價，另一項是廠商獲利能力，在跌價預期心理發酵下，類股評價恐已觸頂，接下來市場交易面板股的看法將轉為中期估值，包括友達、群創股價再漲有限，建議投資人獲利了結。

電視面板 摩根

延伸閱讀

南科群創台南高雄移工快篩三天7人陽性 所幸PCR都陰性

報價漲、出貨增 群創、友達5月營收亮麗

上月業績／群創+3.4% 凌巨+1.9%

面板報價漲幅收斂 波及面板股走弱

相關新聞

貨櫃領軍 航運股成交量一度占大盤逾4成

航運股在10點30多左右，成交量已經突破1千億元，占大盤比重一度衝42%。受到三缺(缺船、缺櫃及塞港)問題未獲解決，推升...

高端大洗三溫暖從漲停到跌停 高低價差55元

高端疫苗COVID-19疫苗完成二期解盲，將申請緊急使用授權（EUA），今天拉出解盲後第4根漲停板，隨即快速敲開漲停，落...

緯穎早盤股價破千 首度登上台股千金俱樂部

雲端伺服器大廠緯穎（6669）在外資布局、喊出1,035元的目標價後，該公司今（15） 日早盤在買盤進駐下，高點來到每股...

小摩降評友達、群創 目標價砍到16.5元

面板股利空頻傳，繼瑞銀、瑞信率先調降雙虎，摩根大通報告指出，因終端需求調整高於預期，面板漲勢恐在下半年觸頂，2022上半...

運輸股大吸金、早盤成交占比逾5成 萬海鎖漲停

運價上漲，貨櫃三雄5月營收同步創下新高，法人看好6月營收可望再創高，今（15）日再由貨櫃股領軍帶動運輸股漲勢，早盤占大盤...

買低不買高！台股逢低布局低價績優股

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，短線類股良性輪漲，電子有表現、傳產類股接棒上漲。不過，疫情等不確定因素存在，大盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。