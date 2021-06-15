小摩降評友達、群創 目標價砍到16.5元

面板股利空頻傳，繼瑞銀、瑞信率先調降雙虎，摩根大通報告指出，因終端需求調整高於預期，面板漲勢恐在下半年觸頂，2022上半年走跌，包括本波強勢的大尺寸與IT面板報價均預測在第4季反轉，為此調降雙虎友達（2409）、群創（3481）評級至「減碼」，目標價皆降至16.5元。

摩根大通原先樂觀雙虎股價奔向「四字頭」40元大關，此次降幅之大，對雙虎砍價均超過五成，同步降評京東方和LGD評等。該券商對雙虎目標價僅16.5元，並改寫外資圈對雙虎最低的股價預測，更早降評的瑞銀日前略為上調友達、群創目標價至20元、19元。

摩根大通表示，4月以來亞洲面板股下跌16-32%不等，但對比各國市場，面板股今年來仍漲贏大盤，評價依舊較高。考量終端需求的調整高於預期，特別是三星日前下修電視面板出貨量，預估此波面板漲勢將在下半年達到巔峰並快速反轉，市場恐展開廣泛的類股下修，因此率先啟動降評。

摩根大通指出，短期晶片短缺、PC需求保持韌性以及通路庫存偏低，可能使面板跌價不像先前下修循環來得劇烈，但反轉趨勢不可避免。以顯示器庫存及LCD電視面板價格的年成長幅度觀察，過去兩者高度相關，預估32吋至40吋電視需求逐步在第3季轉為減少，55-65吋大型面板和IT面板則自第4季起下滑，2022上半年進一步出現廣泛的跌價。

摩根大通分析，此波驅動面板廠上漲的關鍵因素正是漲價，另一項是廠商獲利能力，在跌價預期心理發酵下，類股評價恐已觸頂，接下來市場交易面板股的看法將轉為中期估值，包括友達、群創股價再漲有限，建議投資人獲利了結。