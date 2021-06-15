貨櫃領軍 航運股成交量一度占大盤逾4成

航運股在10點30多左右，成交量已經突破1千億元，占大盤比重一度衝42%。受到三缺(缺船、缺櫃及塞港)問題未獲解決，推升各航線的運價再創新高，萬海（2615）今（15）日解除分盤限制，股價攻上漲停，來到191.5元，國內法人再度調高評等到272元，再創新目標價。其餘的長榮（2603）、陽明（2609）今天漲幅也達到6%，股價也都是再創新高；貨攬台驊（2636）股價漲幅也衝上9%，來到145元。

今天不只是貨櫃強勁，散裝船的走勢也很出色，受惠於BDI連續3天反彈，其中，最值得注意，小型散裝船的走勢特別出色，日租金不只這波沒有什麼回檔，還一路上漲，價格已經來到2.88萬美元，再創新高。

受惠於3萬到5萬噸的船型日租金價格表現優於大型船，正德航運攻上漲停外，四維航（5608）最高衝上43.4元，漲幅達9%以上，慧洋-KY（2637）漲幅一度來到6.9%，價格為75.4元。

受惠於疫情趨緩後全球原物料需求回補、各國推動擴大基礎建設與振興經濟等政策，再加上新造船訂單逐年減少的結構性因素，使得中小型船舶指數飆漲，近期價格雖然上漲，但各大業者在簽訂租約速度都很快，租家普遍很想簽長約，顯現出市場對於未來充滿信心。

至於貨櫃輪在全球貨櫃航運市場缺船、缺櫃壓力爆表，海運業者直接加收各種附加費，陽明再度通知貨攬業者，繼7月1日加收GRI外，7月15日再度調漲遠東-美國GRI，遠東-美西、遠東-美東及加拿大，每20呎櫃加收900美元，以最新運計算漲幅約19%。

隨著旺季來臨，加上中國大陸鹽田港塞港，全球貨櫃海運市場缺船、缺櫃情況未解，全球航運商近期紛紛對客戶發出漲價通知，其中全球第二大航商地中海航運(MSC)發出最新通知，7月1日起將對所有出口到美國、加拿大的運費加價，其中每20呎櫃2,400美元、每40呎櫃3,000美元、每45呎櫃3,798美元，而每45呎櫃上漲3,798美元也創下單次漲幅最高。而陽明及長榮從7月起也將調漲運價。