運輸股大吸金、早盤成交占比逾5成 萬海鎖漲停

運價上漲，貨櫃三雄5月營收同步創下新高，法人看好6月營收可望再創高，今（15）日再由貨櫃股領軍帶動運輸股漲勢，早盤占大盤成交比重一度突破5成，高居各類股之冠，萬海（2615）處置交易解禁，早盤開高後直衝上漲停191.5元鎖死，追買單逾9,000張，股價再創歷史新高，長榮（2603）、陽明（2609）早盤也同步創新高。

缺船、缺櫃、塞港問題仍未解決，推升運價指數持續創新高，包括遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海的運價同步創新高，另外，遠東到歐洲、遠東到地中海運價則都首次站上6,000美元大關，運價上漲且各海運公司6月起加收旺季附加費(PSS)，預期7月運價也將續漲，法人看好在旺季及漲價效應下，貨櫃三雄業績將可持續往上走高。

長榮5月營收344.42億元，年增145.52%，稅後純益171.66億元，年增率1,312.84%，每股純益2.91元，營收、獲利雙創新高；累計今年前5月營收1,521.44億元，年增112.25%，創同期新高；法人推估長榮今年前5月每股純益超過12元。

陽明4月稅後純益88.67億元，年增5061.88%，每股純益2.66元，年增3,425%，創歷史新高；累計今年前4月稅後純益334.54億元，每股純益10.15元，創同期新高。本土法人預估陽明今年每股純益38.69元，給予3倍本淨比評價，維持買進建議，目標價上修至150元。

萬海4月稅後純益61.52億元，年增1,101.57%，每股純益2.75元，年增1,102.66%，創單月獲利新高；累計今年前4月稅後純益209.3億元，每股純益9.37元；萬海目標價再獲本土法人調高，且處置交易今日解禁，早盤以182元開高後衝上漲停191.5元鎖再，股價創下歷史新高。

長榮以127元開高一度拉升至133.5元，創新高，盤中漲幅逾6%；陽明以118.5元開高，一度拉升至125元，創下新高價，盤中漲幅逾6%；貨櫃三雄股價再創新高，帶領運輸股大吸金，早盤占大盤成交比重一度超過5成，類股漲幅領先，盤中占大盤成交比重仍超過電子股，約近45%的大盤成交占比。