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防疫居家投資較安心 凱基證券線上開戶送好禮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出線上開戶活動，開戶交易送200元超商禮券。（凱基證券提供）
凱基證券推出線上開戶活動，開戶交易送200元超商禮券。（凱基證券提供）

台股經歷5月疫情回檔後，6月掀起反攻再度站上17,000點，投資熱度不減反增。凱基證券觀察到國內新冠肺炎疫情進入三級警戒後，WFH（Work from home, 居家工作）已成為生活新常態，投資人也開始進入IFH（Invest from home, 居家投資）模式，凱基證券為響應居家投資，即日起推出線上開戶交易禮，完成任務即享全家超商禮券200元。

凱基證券表示，新冠肺炎疫情升溫，防疫警戒期間減少出門，為鼓勵投資人進入IFH生活，自2021年6月1日至8月31日，完成線上新開立證券帳戶，並於開戶當月起算三個月內，成交任一筆台股交易者，即可獲得全家超商200元電子禮券。

根據證交所統計數據顯示，2020年證券戶新增67萬人，30歲以下占全部開戶人數比重達42.9%，顯示年輕人對於股票市場的參與度明顯提升。凱基證券深耕年輕族群多年，為滿足年輕世代客戶推出「快e開」線上整合開戶平台，領先同業提供投資人證券、銀行一站式完全免臨櫃的開戶服務，一次同時申請開立凱基證券與凱基銀行數位帳戶，減少欄位填寫，有效節省投資人申請時間。

另外，投資人也可透過LINE官方帳號凱基樂活投資人，查詢專屬個人的交易回報等相關帳務訊息，不用另外開啟APP，用LINE即可掌握投資狀況，也能直接連結下單，並提供每日新聞摘要，及台股、美港股分析等優質理財服務，深獲好評，已累積近26萬好友，創證券同業新高，成為投資人居家理財的好幫手。

凱基證 台股

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