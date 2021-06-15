緯穎早盤股價破千 首度登上台股千金俱樂部

雲端伺服器大廠緯穎（6669）在外資布局、喊出1,035元的目標價後，該公司今（15） 日早盤在買盤進駐下，高點來到每股1,030元、漲幅達6.8%，不僅股價一舉衝破千元大關、也來到歷史新天價，登上台股「千金俱樂部」。

該公司5月營收164.1億元，月減1.2%，年減0.3%，維持在高檔水準；前五月營收為723.1億元，年增約11.6%。

美系外資認為，緯穎第2季營運將優於第1季，反映緯穎谷底已過且將逐季提升，特別是下半年亞馬遜及新訂單導入，基本面表現可望比預期更強。外資預估，緯穎第2季動能來自英特爾新平台問市、更多的訂單導入，以及DRAM報價提升。且緯穎資料中心客戶本季為集中拉貨期，有望帶動上半年營運逐季升溫。

法人也表示，受惠於雲端化的長期趨勢，大型公有雲資料中心持續處於擴張階段，緯穎主要客戶全年展望仍有雙位數成長，帶動今年緯穎營收也將年增雙位數，獲利表現方面，全年獲利也可望突破EPS 50元大關，獲利可望同步雙位數成長。