買低不買高！台股逢低布局低價績優股

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，短線類股良性輪漲，電子有表現、傳產類股接棒上漲。不過，疫情等不確定因素存在，大盤預估橫向區間整理，後市表現則端看台灣疫情變化與確診數字是否能有效控制，建議投資人這段期間應買低不買高，逢低布局低價績優股。

而針對五月營收公布，郭修伸表示，目前已經發表五月營收的上市櫃公司看來，大致表現良好，其中以半導體、晶圓代工、鋼鐵和航運等產業，營收表現優於預期，另外，上半年已經有一波表現的面板類股，五月營收則預估表現仍佳，短期看來疫情對經濟影響，應由第二季財報公佈後分析，預估內需產業可能衝擊較大。

短期內台股的操作策略，郭修伸建議，操作上可以利用電子股為主、傳產類為輔。其中，電子類股看好如:半導體、晶圓代工、電子零組件、手機與伺服器等，傳產類股則看好: 航運、貨櫃、戶外休閒(運動器材)、環保節能、風力發電等類股，貼近趨勢較有表現機會。

再者，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，觀察目前台股的利多因素有二，包括: 一、除美國線塞港，中國深圳鹽田港亦因疫情導致塞港，可望持續支撐貨櫃報價。二、由於美國ISM指數顯示，客戶庫存仍偏低，積壓訂單續創新高，將使庫存回補力道持續強勁並支撐未來生產活動。在利空因素上，應該留意台灣、越南與中國陸續有疫情傳出，將衝擊供應鏈生產，稼動率降低。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短線操作應留意分散風險，大盤以區間整理與個股表現為主，建議布局第三季旺季有表現機會的科技類股，或是目前已經修正後的低價股。近期應留意台灣疫情是否能控制下來，影響下半年經濟表現，或者可以利用台股基金做定期(不)定額，持續中長期投資。