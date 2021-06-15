台股近期大幅震盪 但2021年成長可期
針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 即使台股近期經歷了大幅震盪，不過就大方向來說，相較於今年初，當時因2020年的低基期因素、搭配2021年成長可期，且很多零組件仍處於漲價趨勢，投資方向容易判斷。但時序走到現在，投資應開始放眼2022年。
廖哲宏表示，雖然有些新興市場仍面臨疫情不確定挑戰，但目前歐美等成熟國家因疫苗施打加速，下半年生活型態及科技需求可能出現轉變。另一方面，一些電子零組件公司在漲價帶動獲利提升下，基期墊高，加上需求不確定提高，現階段要判斷明年能否成長並不容易。
廖哲宏表示，整體來說對明年科技產業並不悲觀，台灣科技業不乏成長趨勢。例如目前庫存仍低，短期沒有看到太大的訂單下修，第三季到第四季漲價也會持續，儘管近期手機或電視銷售存有一些雜音，但也看到一些科技應用有正面機會存在，包括雲端伺服器、車用電子等。
就國際情勢上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，現階段市場靜待6月中聯準會決議，關注議題主要聚焦在通膨預期以及未來貨幣政策方向，市場氣氛多偏觀望。
不過拉回到基本面部分，鍾安綾表示，近期可以發現，偏好科技族群的部分資金，明顯從漲價族群轉向明年成長結構類股，例如ABF、Wafer等。以此推估，預期市場越往下半年展望明年前景時，市場資金會轉往長期成長、能見度較高的效應可能更加明顯。
在傳產部分，鍾安綾表示，由於歐美市場解封在即，許多消費復甦概念股，即使短期受到台灣等部分市場疫情變化，以及缺櫃等負面因素而有所影響，但長期需求復甦方向不變。
例如原物料受惠經濟復甦，包括塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢目前亦未看到疲弱現象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言