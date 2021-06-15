法人估萬海明年賺贏今年 上修目標價至272元

航運股利多不斷，繼國內投顧看好長榮挑戰逾200元高價，投顧最新報告樂觀，同為航運三雄的萬海（2615）受惠遠洋比重拉升，搭上美國解封利多，獲利表現再上層樓。預估萬海今年每股純益（EPS）提升到33元，2022年進一步成長到37元，目標價自203元拉升到272元，刷新市場對航運股的最高價預測。

此外，另一家投顧看好遠洋線推升長榮第2、3季獲利，今年EPS預估提高到33元，目標價上修到165元。

法人指出，第3季迎接航運業旺季，萬海原先以近洋線為主，但去年下半年來，大買二手船使遠洋比重大增，去年第1季，萬海遠洋線營收比僅10.2%，今年首季提高到29.9%。

長榮（2603）、陽明（2609）遠洋線比重更高，貢獻營收比有七、八成以上，但獲利受制於長約，萬海一大優勢在於遠洋線沒有加入聯盟，現貨直接反映，因此歐美遠洋線大漲，對萬海挹注度最高。

近期營運動能來看，萬海4月自結稅後EPS 2.75元，5月營收創151億元新高，法人認為，6月萬海有新船投入，開闢新航線，伴隨上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續上漲，營收成績可望再攻頂。

觀察5月全球貨櫃船準班率走低，上海航交所公布的正常數值應高於75%，4月已降到23.7%，5月再降至22.6%，凸顯運輸需求維持強勁。其中，遠洋為主的三大聯盟「2M；OCEAN；THE」準班率，分別下滑到18.5%、17.8%、16.7%，呼應需求旺盛超越港口負荷，缺工、塞港持續嚴重，今年航運旺季表現可望更旺，運價繼續看漲。

在此同時，萬海6月18日起，將增加亞洲到美東航線，配置10艘2,800-4,000 TEU船，營收貢獻預估落在8月，進一步推升下半年動能。

法人最新財測反映萬海運力提升及更樂觀的漲價效益，今、明年EPS上修到33.2元、37.3元，每股淨值提高到53元、90元，5.1倍股淨比換算目標價272元；這也是目前首家預測航運股2022年比2021年更賺的券商。