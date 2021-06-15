快訊

傳東南亞多國洽談國產疫苗 指揮中心證實：菲律賓已來函

1萬元孩童防疫補貼今天上午10時開領 登記網址在這裡

美股創新高 台股早盤漲逾百點、站上17,300點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 圖／本報資料照片
台股示意圖。 圖／本報資料照片

端午連假期間美股表現強勢，累計四大指數漲多跌少，帶動台股今（15）日開盤上漲66點，開在17,279點，在台積電（2330）、長榮（2603）、陽明（2609）、聯電（2303）等走揚帶動下，指數漲逾百點，來到17,300點之上。

受惠密大消費者信心優於預期，且市場對通膨的疑慮持續降溫，以及比特幣為首的加密貨幣大幅反彈，激勵科技股與區塊鍊相關類股表現強勢，帶動標普500指數連3日創下收盤歷史新高。

累計美股四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌72.48點，或0.21%，收在34393點；標普500指數上漲15.96點，或0.37%，收在4255.15點；Nasdaq指數上漲153.8點，或1.09%，收在14174.1點；費半指數上漲59.13點，或1.85%，收在3255.34點。

統一投顧指出，上周加權指數上漲66點，周線連四紅。目前指數站上各期均線，且台外資回補買超台股，中多格局未變。但考量本周三台指期結算，加上美國央行將召開FOMC會議，市場將觀望貨幣政策是否調整，預期指數維持高檔震盪盤堅。盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。

台股 標普

延伸閱讀

富邦期貨：本周聚焦17日FOMC利率決議

端節變盤？ 台股二好二壞

聯電、聯發科 押逾60天

台股基金四強 績效猛

相關新聞

緯穎早盤股價破千 首度登上台股千金俱樂部

雲端伺服器大廠緯穎（6669）在外資布局、喊出1,035元的目標價後，該公司今（15） 日早盤在買盤進駐下，高點來到每股...

買低不買高！台股逢低布局低價績優股

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，短線類股良性輪漲，電子有表現、傳產類股接棒上漲。不過，疫情等不確定因素存在，大盤...

台股近期大幅震盪 但2021年成長可期

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 即使台股近期經歷了大幅震盪，不過就大方向來說，相較於今年初，當時因20...

高端漲停開盤後打開 早盤跌幅6.35%

高端疫苗（6547）今(15)日開盤以漲停開出，拉出第4根漲停，但是第二盤就打開，股價下滑至258元，下跌17.5元，跌...

法人估萬海明年賺贏今年 上修目標價至272元

航運股利多不斷，繼國內投顧看好長榮挑戰逾200元高價，投顧最新報告樂觀，同為航運三雄的萬海（2615）受惠遠洋比重拉升，...

連續第四根漲停 高端疫苗股價重回300元大關

高端疫苗連續四天拉出漲停板，也是上週宣布新冠肺炎疫苗二期解盲成功後，連續第二跟漲停，股價再度突破300元大關，並再爆出近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。