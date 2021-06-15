美股創新高 台股早盤漲逾百點、站上17,300點

端午連假期間美股表現強勢，累計四大指數漲多跌少，帶動台股今（15）日開盤上漲66點，開在17,279點，在台積電（2330）、長榮（2603）、陽明（2609）、聯電（2303）等走揚帶動下，指數漲逾百點，來到17,300點之上。

受惠密大消費者信心優於預期，且市場對通膨的疑慮持續降溫，以及比特幣為首的加密貨幣大幅反彈，激勵科技股與區塊鍊相關類股表現強勢，帶動標普500指數連3日創下收盤歷史新高。

累計美股四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌72.48點，或0.21%，收在34393點；標普500指數上漲15.96點，或0.37%，收在4255.15點；Nasdaq指數上漲153.8點，或1.09%，收在14174.1點；費半指數上漲59.13點，或1.85%，收在3255.34點。

統一投顧指出，上周加權指數上漲66點，周線連四紅。目前指數站上各期均線，且台外資回補買超台股，中多格局未變。但考量本周三台指期結算，加上美國央行將召開FOMC會議，市場將觀望貨幣政策是否調整，預期指數維持高檔震盪盤堅。盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。