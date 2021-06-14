長榮、萬海拓艦隊 法人喊優先布局

航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）18日盤後將納入台灣50指數，市場看好被動式買盤加持，三雄股價有望再奔高。法人指出，基本面來看，除航運迎接旺季，運價上漲支持航商獲利成長，長榮及萬海下半年陸續有大量新船交付，漲價效益可望進一步勝出，建議搶進航運股優先布局。

國內投顧上修長榮、萬海目標價至140元、190元，加上此前已有法人喊長榮、萬海挑戰220元、203元，航運三雄不僅躋身「百元俱樂部」，雙雄還有機會挺進200元，市值預期再提升。

法人表示，航運三雄籌碼、基本面各擅勝場，在本周三雄都將納入台灣50指數，國內連結的ETF總規模達1,912億元，另長榮還納入臺灣高股息指數，ETF規模767億元；以指數採用殖利率加權法，外資推估長榮明年殖利率超過11%，納入資金可觀，三雄股價有進一步發揮空間。

基本面方面，法人指出，三雄皆受惠國際運價走強，航運業迎接旺季，第3季航商獲利可望超越1、2季的歷史紀錄。由於長榮、萬海又積極購船，下半年漲價效益放大，成長幅度預期領先。

目前長榮為全球前七大貨櫃航商，掌握202艘船，其中自有113艘、承租89艘，總運力135萬TEU。法人分析，今年長榮預計交付11艘1.2萬TEU船及四艘2.4萬TEU船，運力大幅提升，年度獲利預估增加五倍、挑戰1,562億元，每股稅後純益（EPS）29元。

萬海則為國際十大貨櫃航商，旗下有144艘船，總運力40萬TEU。萬海造船積極度為航運業指標，新造船訂單占現有運力的比重達56%，在今年預計交付11艘二手船及十艘新船，另增加13.4萬TEU櫃位。法人推估，今年萬海獲利將成長555%，EPS提升到33元。

此外，長榮、萬海後續持續規畫擴大艦隊，例如長榮加上今年待交付船，總交付運力有71艘船、67.8萬TEU，相對現有運力的占比為50%。法人看好運力提升，支持雙雄明年獲利仍超過兩個股本。