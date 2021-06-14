投信、集團帶動攻勢 台股雙作帳行情來了

端午長假前，加權指數連四周上漲，收復之前因疫情重挫出現的缺口。時序進入6月中旬，隨著投信、各大集團展開季底與半年度作帳，「雙作帳行情」快馬加鞭，將帶動台股持續震盪盤堅，再啟多頭攻勢，指數蓄勢劍指新高。

第2季以來，僅管盤勢劇烈波動，不過截至上周五（11日）為止，投信仍買超台股136.32億元，相較於外資賣超174.85億元、及自營商賣超143.77億元，投信成為三大法人中，唯一力挺台股的勢力。

展望行情，法人指出，隨下半年電子旺季將至，且歐美等市場在疫苗接種率提高而逐漸解封，使得電子產業後市看俏，成近來台股買盤聚焦核心。

近期多頭買盤已提前卡位，帶動電子占比觸底回升，上周平均電子占比由前一周的42.32%低點，回升至47.51%，本周電子占比若能繼續提高，將有利指數轉強。

近期多頭提前點火的亮點，聚焦投信作帳強勢股，包括華邦電、欣興、台光電、旺宏、景碩、中美晶、合晶、世紀鋼、穩懋等，主要買超半導體及電子零組件類股。投信連買八日以上個股，包括欣興、中美晶、台積電、旺宏及台塑化。

此外，近一周盤面新寵，還包括集團股，如聯電集團的欣興、盛群、智原；聯發科集團的亞信、晶心科；力晶集團的力旺、晶相光；台塑集團旗下的台塑化、福懋、南電、台勝科等。