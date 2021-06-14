蘋概、車電 可攻可守

通膨預期升溫，壓抑高本益比科技股漲勢，加上經濟解封概念股短線漲幅不小，法人建議，聚焦低基期、高成長的蘋概、車電等兩大族群具有「攻守兼備」的優勢，看好穩懋、台達電等十檔尖兵。

隨歐美地區施打疫苗比率提高，下半年經濟解封可期，終端回補庫存帶動漲價風潮，除支撐市場資金追逐通膨與漲價相關族群外，通膨預期增溫、美債殖利率揚升，也使高本益比科技股面臨評價重新檢視與修正壓力。

凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，現階段聚焦下半年營運動能相對強勁，且評價相對便宜個股，將攻守兼備。依今年第3季獲利季增率、預估本益比相對過去五年平均折價幅度等兩項指標，蘋果零組件與汽車零組件優先入選。

蘋概股方面，憑藉5G手機升級需求，及歐美因疫情而累積的龐大儲蓄，預估今年iPhone出貨量年增率，將由去年的3%擴大至14%。

張明祥分析，目前蘋概股評價仍低於過去五年平均水準，且外資持有比例亦處於歷史低檔，意味下檔風險可控，容易因基本面稍加好轉而刺激股價補漲，偏好具5G帶動內涵價值提升明顯的穩懋、景碩、日月光投控、台光電、晶技等。