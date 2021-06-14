六大權值股 高盛喊買

台股端午連假後，逐步迎接第3季產業旺季。高盛證券指出，下半年國際經濟基本面加速成長，5G、電動車等需求可望進一步提升，尤以晶圓代工、ABF載板及積層陶瓷電容（MLCC）等漲價供應鏈動能最佳，供不應求趨勢預期延燒，看好台積電、聯電、聯發科、南電、國巨及日月光投控等六大權值股為投資首選。

其中，台積電將在本周四（17日）除息2.5元，總股息逾648億元，高盛搶先喊進之外，花旗環球證券也基於台積電第3季成長性提高，從原先預測單季營收較前一季成長9.8%，擴大到季增12.1%，重申積極買進，目標價900元。

此外，高盛對台股年底目標指數為19,000點，居外資圈最高，足見該券商對台股旺季行情的樂觀程度。

高盛策略報告點名，晶圓代工、ABF載板、MLCC等漲價供應鏈在下半年的成長性最為看好。這些產業的利多包括一、原本產業產能就不足，下半年開出產能依舊有限；二、5G、電動車等需求續增，歐美解封有助需求持續增加；三、電子新品推出提高廠商訂單能見度。

以晶圓代工為例，高盛指出，台積電先進製程主要供應5G、高速運算需求，由於產能遠不及需求，台積電持續發債擴大資本支出。目前客戶訂單已包滿今明年的產能，合約談到2023年。聯電成熟製程也極度短缺，超過十個客戶透過預付、長約的方式支持聯電擴充28奈米，代工價格預期續調漲。

ABF載板也受惠運算需求增加，因超微、輝達、蘋果等大廠競推新產品，下半年產能更加緊繃。南電今年載板漲價幅度上看一成以上。MLCC有需求調整的雜音，但高盛認為，馬來西亞等東南亞市場相繼封城，反而助長被動元件旺季漲價的機率，國巨產能利用率預期優於預期。