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法人：台股指數已至高檔 建議買黑不追價

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股指數上周重新站回萬七關卡，法人表示，指數已至高檔，建議投資人買黑不追價。台股示意圖。 本報資料照片
台股指數上周重新站回萬七關卡，法人表示，指數已至高檔，建議投資人買黑不追價。台股示意圖。 本報資料照片

台股指數上周重新站回萬七關卡，法人表示，指數已至高檔，建議投資人買黑不追價，在個股選擇上，除了投信上周買超的OTC小型股，蘋果開始季度拉貨，可以關注蘋概股；此外，也可留意近期即將召開法人說明會的個股，容易獲得市場關注。預估本周指數區間為1萬7000至1萬7500點。

台股上周持續反彈，周漲66點、漲幅0.39％，指數收在1萬7213點；不過，日均量4139億元，低於前周4961億元，顯示美國CPI數據及FOMC會議不確定因素，加上端午節連假效應，使投資人觀望。

永豐投顧表示，過去四周台股連續反彈，不過反彈力道逐漸減弱，5月21日當周漲幅3％，之後為3.49％、1.64％，上周則是0.39％，指數已接近前波高檔套牢區，再往上空間有限。此外，台股自5月18日反彈以來，融資餘額一路向上，6月10日已達2480億元，離前波融資高峰2702億元僅差222億元，顯示主力／散戶資金動能已至尾端，

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，台股目前當沖成交金額占比仍居高不下，為籌碼面不利因素，上周當沖占整體成交比重仍高達4-5成，部分反映了市場對於QE縮減利空可能出現的情緒，驅使資金透過當沖交易規避風險；而當台股由當沖來主導盤勢時，除了導致波動行情加大外，更會導致部分長線法人資金退場觀望。

投資策略方面，永豐投顧指出，台股指數已至高檔，建議買黑不追價，在個股選擇上，下旬起投信火力全開展開季底作帳力拼績效，投信上周買超OTC小型股52億元，主要買超標的中美晶、環球晶、力旺、譜瑞及世界先進。蘋果開始季度拉貨，蘋概股可以留意，另月營收已公布完畢，財報空窗期，不妨留意近期即將召開法人說明會的個股，容易獲得市場關注。

葉獻文表示，在企業獲利財報亮眼的帶動下，上周電子成交比重也出現回溫，一度突破50%之上，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，有助於類股健康輪動，由電子與傳產接力推升台股多頭走勢與熱度，且下半年歐美消費性產業即將進入解封後的爆發成長期，對於相關出口供應鏈特別是消費性產業等，都將是第三季的受惠族群。

台股指數 當沖

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