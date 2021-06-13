投信押寶 中小電子股帶勁

台股大盤在高檔震盪，但台揚、力旺等電子股受到投信等內資偏愛，股價強勢表態。法人指出，投信換股操作，本月以來低接中小型電子股，迎接下半年行情。

4月中旬以來，電子股占大盤成交比重跌破六成，到5月27日比重更跌到這波最低點33.8%，以航運股為主的傳產股成為主流。不過，6月以來，投信調節漲多的航運及鋼鐵股，買超中小型電子股，以迎接下半年的旺季行情。到11日，電子股比重為44.3%。

CMoney統計，台揚、力旺、台光電、穩懋等個股，本月以來獲投信買超500張以上，股價表現優異，都有7%以上漲幅，優於加權指數的0.8%或櫃買指數的2.3%漲幅。

本月以來，投信最愛的個股首推欣興，買超張數高達1.7萬張，自營商買超也有2,800多張，力抗外資賣超，推升欣興股價本月來上漲10.6%。欣興受惠於需求續旺及漲價效益顯現，5月營收創歷史新高，美系外資看好後市且調高目標價。以5G概念股台揚來說，本月以來投信買超逾1,500張，外資及自營商也是同步做多，推升股價大漲44.2%。

這些強勢上揚的個股以半導體股為主，再者是電子零組件及通信網路股。法人分析，半導體產業需求旺，後市持續看多。投信日前募集台灣半導體ETF，對相關族群股價也有推波助瀾的效果，中小型股尤其明顯。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，短線類股良性輪漲。操作上以電子股為主，傳產類為輔。其中，電子股看好半導體、晶圓代工、電子零組件、手機與伺服器等，傳產類股則看好航運、貨櫃、戶外休閒（運動器材）、環保節能、風力發電等族群。

華南投顧董事長儲祥生則認為，後市雖然要持續注意疫情的發展，但疫情對股市的衝擊逐漸變小，美股仍是最重要的觀察指標。