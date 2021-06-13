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上市櫃Q2獲利 拚增七成

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球通膨預期升溫、國內疫情嚴峻，但上市櫃公司仍交出史上最強5月營收。富邦、元富、台新、兆豐國際、第一金等五大投顧董總預估，預期歐美疫苗接種逐步普及等三大利多支撐下，第2季獲利最高有望上看9,500億元，最大年增幅度達七成。

富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧總經理李鎮宇、第一金投顧董事長陳奕光、兆豐國際投顧董事長李秀利、元富投總經理鄭文賢等五大董總認為，全球原物料價格飆升造成通膨疑慮增溫，美國聯準會不斷釋出減少購債規模訊息，但有三大利多可期。

首先，隨歐美疫苗接種逐漸普及，經濟活動將加溫。其次，美國總統拜登推動近2兆美元的基礎建設，加上原先的1.9 兆美元經濟激勵措施，消費、投資將增溫，全球經濟將進一步加速復甦。第三，疫情已改變全球生活形態，包括居家辦公、遠距教學等商機，帶動半導體、伺服器等族群業績，包括微軟、英特爾、谷歌、亞馬遜等巨擘都看好相關後市，有利推動台股新一波基本面行情。

五大董總則認為，由國際產業脈動來看，新規格、新產品推動伺服器股，連帶PCB、散熱、PA等族群將受惠，進入漲價循環的晶圓代工、矽晶圓、記憶體、封測等類股，以及塑化、鋼鐵、海運等原物料股，都將推動獲利成長、行情維持高檔的主要動能之一。

尤其第1季獲利淡季不淡，交出創歷史新高9,864億元，預估第2季獲利表現維持在8,000億元的水準，這已較去年同期大幅成長42%；最樂觀的鄭文賢更認為有機會達9,200~9,500億元、最大年增幅度近七成。在基本面支撐下，預期6月行情有機會再次挑戰17,500點；蕭乾祥也認為，若晶圓代工、IC設計等族群回神，指數不排除挑戰17,500點以上。

晶圓代工 美國聯準會 疫情

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