疫情助威 遠距商機概念火

新冠疫情加速企業數位轉型，遠距商機概念股持續獲市場關注。法人看好，在企業資訊科技（IT）支出逐步復甦下，相關高速運算需求持續成長，帶動台積電、聯電等晶圓代工廠，以及網通板供應商楠梓電、筆電板供應商瀚宇博與精成科等營運可期，相關個人電腦乃至主機板、網通零組件廠接單也維持滿載。

近期筆電與伺服器大廠因需求成長，加速向供應鏈催貨調度，業界觀察，相關零組件廠下半年旺季成長可期，特別是來自伺服器新平台Ice Lake加速導入，AMD晶片、交換器晶片先前缺貨情況陸續改善，以及5G網通白牌訂單下半年出貨看旺所帶動。

卡位相關商機，外資上周五買超台積電1.1萬餘張，買超聯電、漢磊、台揚、楠梓電、瀚宇博、緯穎等。

歐美各國陸續解封，但業界觀察，企業數位化轉型已是不可逆趨勢，遠距相關商務模式逐步成型，特別是跨國間差旅減少，解封仍將刺激商用個人電腦需求，企業IT支出也將復甦，有望用於添購商務機與汰換辦公產品。

筆電板供應大廠瀚宇博提到，今年第2季提前進入旺季，第3季初步看來仍有傳統旺季需求，預料歐美市場解封將帶動高單價產品出貨表現。

楠梓電表示，目前訂單能見度不錯，所有應用都在成長，特別是工業、汽車需求成長較大，遠距辦公所需的網通模組應用需求也快速成長。精成科也指出，目前來自筆電相關需求穩健，相關廠區產能持續滿載。

就個人電腦應用需求而言，業界觀察，今年首季全球居家教學與辦公訂單強勁，同時台灣因5月以來居家辦公與教學應用需求爆發，帶動相關筆電訂單出貨成長，急單續挹注品牌廠表現。

同時在主機板與網通應用方面，業界提到，今年首季產業相對未受農曆年工作天數減少影響，在英特爾與AMD新平台陸續推出後，更帶動第2季營運有機會再較首季成長，表現淡季不淡。