股海自由行／台股偏多操作 緊盯Fed決策

近期本土疫情嚴峻，全國警戒第三級延長至6月28日止，雖是如此，原本向上的景氣趨勢應未改變，主要原因是「外熱內降溫」，國際主要經濟體陸續進入解封階段，帶動世界各地景氣復甦，台灣受惠。

世界銀行在6月初發布「全球經濟展望」，認為今年全球經濟成長率可望達到5.6%，這將是80年來最高成長率，其中預估美國今年經濟成長將達到6.8%、中國大陸8.5%、歐元區為4.2%、日本2.9%，主要經濟體的經濟強度頗佳。

台灣的主計總處於5月下旬公布最新經濟預測，大幅下修了第2季、第3季民間消費，但仍上修2021年經濟成長率至5.46%，原因就是國際經濟成長動能增強、台灣出口暢旺以及投資強勁。整體看來，疫情有衝擊，但幅度有限。

未來一周的焦點將是，寬鬆資金的環境或將有所變化，美國聯準會（Fed）將於6月15~16日舉行公開市場委員會（FOMC）利率決策會議為關鍵。

本次FOMC會議預計將對何時討論縮減量化寬鬆（QE）購債規模有所回應，Fed主席鮑爾曾指出，貨幣政策將視最大就業率、通膨率達到 2%、並有望在一段時間內溫和升至 2% 以上等三個狀況而調整，物價走勢是重要因素之一。

剛公布的美國5月消費者物價指數（CPI）年增率達5%，高於市場預估的4.7%，雖有去年基期相對偏低的原因，然而月增率達0.6%，即使較4月的0.8%升幅微降，仍高於預期的0.5%，可以看出通膨隱然若現。

核心CPI扣除容易波動的能源和食品等項目，美國5月年增率達3.8%，高於市場預期的3.5%，月增幅達0.7%，也高於原預估的0.5%，顯示這次的物價走高，極可能不只是低基期的影響，而是真正的「通貨膨脹」，而且將會持續一段時間。

台灣的物價也是蠢蠢欲動，國內5月CPI年增率2.48%，是連續第二個月高於2%，原因除去年低基期外，包括機票、蔬菜、水果、蛋類及成衣價格上漲，如觀察核心CPI漲1.58％是近三個月以來最大漲幅，通膨升溫已經是國內外普遍的現象。

加上美國本身就業市場逐漸改善中，5月非農業就業人數增加250.9萬人，失業率從前月的14.7%，降至13.3%，初領失業金人數至6月5日止出現連續第六周下滑，Fed吹響縮減購債規模的號角為期不遠。

然而，美國10年期公債殖利率卻在近日走低，除了股市盤整，避險買盤轉進債市之外，也顯示出投資者認為通膨為暫時性，Fed的改變幅度不會太快或太大；在Fed各級官員不斷喊話打預防針之後，市場已在學習接受政策轉向，縱有調整，影響有限。

合理推測，股市在行進的過程難免顛簸，長期仍是處於牛市，操作以多方策略為主。美股各指數中，先前進入修正的費城半導體指數和那斯達克指數已見轉強，具代表性的輝達、艾司摩爾等企業領先創下新高。

台灣的電子股亦有高價的信驊、力旺等突破盤局；半導體雖傳出員工確診等訊息，應屬個別事件，台積電、日月光、聯發科等走勢穩健，上游的矽晶圓供需環境健康，台勝科、環球晶等亦可追蹤。

陸股自農曆年後陷入整理，5月有資金回籠底部墊高現象，如果疫情控制得宜，企業獲利將恢復正常運作，預估今年A股上市企業有兩成以上的增長，可望吸引法人買盤進場，有機會在下半年表現，可加以關注。（作者是資深證券分析師）