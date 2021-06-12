股海自由行／美股強勢 歐股可望補漲

在這波復甦中，歐美先進國家走得明顯較新興國家穩健。除因疫情之初先進國家有較大財政與貨幣政策空間進行刺激外，後續能夠取得疫苗施打，也是今年先進國家復甦腳步更為明確的關鍵。

美國4月零售年增率數據表現亮眼，不過這是基期效果居多；月增率呈現零成長，則顯然引發刺激方案導致的可支配所得增加，是否僅有一次性的短期效果？事實上，儘管過去一年零售數據表現大致不錯，但消費者信心指數回升速度卻不如預期；這可能會讓一些人思考，是否因目前可支配所得增加僅被美國民眾認為是一次性的、導致消費傾向無法大幅提升（恆常所得理論）？

惟我們認為先前服務類的消費仍明顯落後，進入第2季末後隨著解封、必然有大幅上升空間。事實上，近期美國零售聯盟剛調高今年零售成長預估至年增10.5%-13.5%，呼應了我們的預期：零售數據表現應會更加亮眼。

在美股方面，我們觀察到美股獲利預估持續上修，且幅度讓人驚艷。事實上，在去年下半年之始，市場對2021年獲利預估就已回到疫情前水準；最新的2021年EPS預估，又比當時上修超過10%。預估在補庫存仍跟不上訂單情況下，後續獲利還有上修空間，趨勢大約可以再持續半年。事實上不只獲利回升，從營收也看出這樣趨勢；隨著近期市場關注的通膨回升，只要它仍溫和，與之相關性很高的營收也會水漲船高。

再看歐洲。歐元區經濟恢復在去年第3季之後明顯不如美國，除了第二波疫情爆發得較早、導致再度大規模封鎖措施，今年開始疫苗施打較慢，也是其GDP成長表現不如美國的關鍵。美國因疫苗打得早，因此相較歐元區，服務業恢復得較早；惟美國恢復較早，也意味之後經濟再往上動能可能不如歐元區。

歐元區自去年第4季以來，數據持續優於預期，一旦疫苗施打跟上讓經濟改善，動能也會很強，這些「預期」將成為「事實」，預期歐元區景氣在夏天時會有較明顯跳升，基本上也解釋了歐元區目前景氣現況指數低迷、但預期指數仍然向好之因。據此，我們認為在歐元區相對於美國基本面改善較明顯下，應該要超配歐股。

整體而言，美國大型科技股仍有評價與價格上的修正疑慮，特別是其對利率相對較敏感的特性並未改變，雖預期美國10年債殖利率後續僅會緩步上升，對科技股評價影響可能不若2、3月時強烈，但目前對科技股仍無法短時間就轉為樂觀。此時，價值股占比較高的歐股優勢就會突顯出來，加上前述的在疫苗施打加速後其基本面將跟上美國的題材，讓我們看好歐股相對表現。

事實上，美股疫情後已上漲近90%，同期間歐股綜合指數僅上漲60%左右；若以落後補漲角度來看，歐股應還有一定上漲空間。

（作者是凱基投顧董事長）