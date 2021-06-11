外資買超106.63億 貨櫃股居外資買超前兩名

台股今（11）日收17,213.52點，三大法人僅外資買超106.63億元，統計外資買超前十大個股中，運輸股占3檔，長榮（2603）、陽明（2609）分居外資買超個股冠亞軍，權王台積電（2330）、鴻海（2317）也獲連二買。

台股維持多頭走勢，但本周漲幅明顯縮小，統計本周加權指數上漲66.11點，漲幅0.39%，週K線連四紅，當周平均成交金額4,144.43億元，今日三大法人合計買超買超99億元，其中外資買超106.63億元，投信賣超1.81億元，自營商賣超（合計）5.81億元。

由於美國CPI、FOMC會議即將登場，加上當沖占成交金額比重仍高等因素影響，法人資金似有退場觀望跡象，本周三大法人買賣超金額都出現下滑，外資全周僅小幅買超1.47億元，投信買超10.31億元，自營商轉為賣超20.2億元，三大法人合計本周賣超8.43億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是長榮、陽明、群創（3481）、四維航（5608）、永豐金（2890）、鴻海、台積電、聯電（2303）、日月光投控（3711）、智原（3035）等；運輸股進榜3檔，電子股有6檔，1檔金融股。

外資今日買超冠軍長榮，單日買超31,687張；其次是買超陽明26,452張；買超第三大為群創，單日買超23,441張；台積電重回600元之上，收在602元，外資買超11,388張，連二買，投信買超415張，自營商賣超208張，合計三大法人買超11,595張；另外，鴻海收113.5元， 上漲3元，外資買超11,593張，連二買。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股目前當沖成交金額占比仍是居高不下，成為籌碼面的不利因素，本周當沖占整體成交比重高達4~5成，周一當沖占比達50.55%，部分反映市場對QE縮減利空可能出現的情緒，資金透過當沖交易規避風險；當台股由當沖來主導盤勢時，除導致波動行情加大外，更會導致部分長線法人資金退場觀望。

葉獻文認為，目前台股仍維持在漲升軌道，且台灣整體經濟或企業獲利表現相當亮眼，從經濟數據面來看，受惠於美歐景氣復甦、原物料價格持續走高，及全球科技需求熱絡等因素，台灣5月出口金額374.1億美元，改寫歷年單月新高，年增38.6%，出口金額連續11個月維持正成長。

葉獻文指出，在企業獲利財報亮眼的帶動下，本周電子成交比重回溫，一度突破50%，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，有助於類股健康輪動，由電子與傳產接力推升台股多頭走勢與熱度，且下半年歐美消費性產業即將進入解封後的爆發成長期，對於相關出口供應鏈特別是消費性產業等，都將是第3季的受惠族群。