福邦證前五月EPS 1.97元
福邦證券（6026）10日召開董事會，會中通過7月1日舉行110年股東常會，股東常會除了承認2020年盈餘分配案之外，也將補選一席董事。盈餘分配部份，今年5月6日董事會已先行通過每股配發現金股息0.167元、股票股利0.633元。
由於新冠肺炎疫情嚴峻，為了避免群聚，減少傳染風險，日前金管會公告因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施，要求6月底前全面暫停召開股東會，並延至7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，福邦證券昨日以視訊會議方式召開董事會，決定於7月1日假福邦證券公司會議室舉行2021年股會。
福邦證券公司2020年綜合利益3億80餘萬元，年增率11.84％，每股稅後純益（EPS）1.05元，今年5月6日董事會已先行通過盈餘分配案，每股擬配發現金股息0.167元、股票股利0.633元。
福邦證券今年業績持穩成長，自結5月綜合利益為8,708萬2千元，EPS 0.344元；今年前五月綜合利益5億70萬6千餘元，已經超過去年全年獲利，年增率21.925倍；今年前五月累計EPS 1.976元。
福邦證券今年起將進入承銷業務收成期，今年IPO送件數估計至少6件，明年還會比今年更多。今年主辦IPO案已經有凌陽創新（5236）、安格（6684）兩家獲上櫃審議委員會審議通過，凌陽創新預計7月底可望掛牌上櫃交易。
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