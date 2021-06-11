福邦證股東會延至7月1日 前五月獲利超越去年

說真的，投資人應該都有這種感覺：近期股市的操作難度變高了，因素變得更複雜了。尤其是最近盤中只要一大跌，市場就會猜測：疫情是不是又失控？確診人數是不是又進一步擴大？或者是這把疫情火也燒進了科技廠？可能會謠傳哪一家電子大廠員工也染疫，影響科技業的供應鏈，甚至是護國神山群都全部淪陷？或者是全國疫情可能會升級、進入封城的最高警戒？

2021-06-11 14:07