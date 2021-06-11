福邦證股東會延至7月1日 前五月獲利超越去年
福邦證券（6026）10日召開董事會，通過將於7月1日舉行110年股東常會，議程包括承認109年度盈餘分配案並補選一席董事。
福邦證因應金管會配合防疫升級，要求6月底前召開股東會之公司，均需遞延到6月後舉行。7月1日之股東會將假福邦證券公司會議室舉行。
福邦證今年盈餘分配案，董事會已通過每股發放現金股息0.167元，及股票股利0.633元。去年福邦證營運在疫情下逆勢成長，每股稅後純益（EPS）1.05元。
今年公司業務量持續穩健提升，自結5月綜合利益8,708萬元，EPS 0.344元，累計1～5月綜合利益5億70多萬元，已超過去年全年獲利，年增21.9倍；前五月EPS為1.976元。
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