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「新台幣、外資空單、營收」 台股後市多空三部曲

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（11）日受美股持續上漲的激勵，大盤早盤仍舊維持偏多走勢，指數開盤續創走高，但整體量能能不足5,000億元，指數維持高檔震盪，續攻力道不足，終場指數上漲54點，收在17,213點，量能持續萎縮。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美元指數近期維持在月線附近整理，亞幣目前雖然維持月線之上，但已經出現高檔回落，新台幣雖然維持在28二整數關卡之上，但也未再進一步升值，後續若美元月線止跌翻揚，代表整體匯率升值有限，後續資金動能將緩。

在法人態度方面，外資近期在現貨市場由買轉賣，期貨未平倉空單持續增加，目前空單朝3萬口邁進，本土投信集中市場持續加碼，季底作帳行情起動，政府基金近期在股價反彈呈現加碼，顯示整體法人呈現土洋對作。

從資券的變化，融資持續增加，在近期指數未大漲下，融資續增，籌碼不佳，整體多空雜陳，預期指數將有漲多整理機會。

5月營收改寫歷史新高的公司達128家，高於4月的126家、是2015年同期最多，也是今年以來，除農曆過年的2月外，第四個月維持100家以上高檔水準，主要分布於IC設計、封測、貨櫃航運、鋼鐵等族群，但整體5月營收3.19兆元，月減2.7%，顯示舞樂整體成長已經趨緩。

展望6月營收表現，雖然在家上班需求持續熱絡，但零組件缺貨問題干擾持續，加上本土肺炎疫情干擾，上市櫃公司6月營收恐較5月續減，預期幅度將大於5月，因此，在整體營收趨緩下，指數要創高機會不高。

台股

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