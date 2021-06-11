智能電動車ETF15日開募 可善用免臨櫃方式

國泰投信認同且看好各國電動車政策將在節能減碳、ESG永續上，帶來具體成效，而相關不可逆的趨勢，更將為科技業開啟一座全新的競技場。將在6月15~18日募集國泰全球智能電動車ETF（00893）；國泰投信特別提醒，雖然投資機會不等人，但投資不忘防疫，有興趣的投資人可洽全台銷售機構(證券商)，以Email、傳真、郵寄等免臨櫃方式參與，一起齊心守護台灣。

各國推出對應政策，落實「節能減碳」成了全球共識。全球已有66國宣誓要在2050年前達成碳中和。積極的政策作為之一是加速電動車發展，也提出新車全面電動化的目標年份，在未來，燃油車將不再推出也無法銷售。而在政策推行上，目前以歐洲最為積極，以挪威為例，目前電動車已占其新車年銷售的比例達到近60%，而2025年起更將禁售燃油車，其他主要國家的作為，則以中國大陸、美國則次之。

國泰全球智能電動車ETF經理人游凱卉表示，電動車是一種從無到有，從根本上改變產業的顛覆性創新，就像15年前智慧型手機問世的時代，將會誕生新的行業巨頭。在過去的15年裡，智慧型手機15兆台幣的全球產值，便催生蘋果股價40倍的成長，而站在產值更大的汽車市場轉型拐點前，投資電動車，並不能僅專注在台股的供應鏈廠商，而應該同樣放眼全球範疇，才能找到剛誕生或剛萌芽的新品牌巨頭，並在初期及早介入，參與未來最大的成長波段!

00893是「台灣首發、全球首檔」高純度的智能車ETF，追蹤ICE FactSet全球智能電動車指數。該檔ETF具有三大特點：1. 精準篩選全球30大成份股；2. 上游鋰原料、下游品牌廠，產業鏈一把抓；3. 美國、歐洲、中國，三大市場通吃。目前中國大陸已是世界第一大的電動車消費市場，00893同樣已考慮到這點，中國的電動車三劍客，已在投資標的之列。