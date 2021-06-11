快訊

疫苗施打黑箱名單曝 陳時中將對列冊對象做清查

詹宏志認打疫苗：那天好心肝人山人海 我也是其中一員

智能電動車ETF15日開募 可善用免臨櫃方式

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信認同且看好各國電動車政策將在節能減碳、ESG永續上，帶來具體成效，而相關不可逆的趨勢，更將為科技業開啟一座全新的競技場。將在6月15~18日募集國泰全球智能電動車ETF（00893）；國泰投信特別提醒，雖然投資機會不等人，但投資不忘防疫，有興趣的投資人可洽全台銷售機構(證券商)，以Email、傳真、郵寄等免臨櫃方式參與，一起齊心守護台灣。

各國推出對應政策，落實「節能減碳」成了全球共識。全球已有66國宣誓要在2050年前達成碳中和。積極的政策作為之一是加速電動車發展，也提出新車全面電動化的目標年份，在未來，燃油車將不再推出也無法銷售。而在政策推行上，目前以歐洲最為積極，以挪威為例，目前電動車已占其新車年銷售的比例達到近60%，而2025年起更將禁售燃油車，其他主要國家的作為，則以中國大陸、美國則次之。

國泰全球智能電動車ETF經理人游凱卉表示，電動車是一種從無到有，從根本上改變產業的顛覆性創新，就像15年前智慧型手機問世的時代，將會誕生新的行業巨頭。在過去的15年裡，智慧型手機15兆台幣的全球產值，便催生蘋果股價40倍的成長，而站在產值更大的汽車市場轉型拐點前，投資電動車，並不能僅專注在台股的供應鏈廠商，而應該同樣放眼全球範疇，才能找到剛誕生或剛萌芽的新品牌巨頭，並在初期及早介入，參與未來最大的成長波段!

00893是「台灣首發、全球首檔」高純度的智能車ETF，追蹤ICE FactSet全球智能電動車指數。該檔ETF具有三大特點：1. 精準篩選全球30大成份股；2. 上游鋰原料、下游品牌廠，產業鏈一把抓；3. 美國、歐洲、中國，三大市場通吃。目前中國大陸已是世界第一大的電動車消費市場，00893同樣已考慮到這點，中國的電動車三劍客，已在投資標的之列。

電動車

延伸閱讀

電動車勢不可當 10檔概念股商機在握

比亞迪領跑大陸新能源車市場 專利數穩坐第一

元大金2021亞洲創富投資線上論壇首登場 聚焦永續投資

鴻海攻電動車 入股大馬DNeX

相關新聞

台積電重返600元關卡 台股上漲54點收17,213點

台股今(11)日收盤上漲54.3點，收盤指數17,213.52點，成交量4,077.67億元。本周K線拉出長下影線，全周...

電動車勢不可當 10檔概念股商機在握

全球氣候變遷讓各國政府與企業開始思考，全球碳排放所造成的溫室效應對氣候系統的衝擊，全球排碳目標希望在2015年.2025年，可以做到平均40%的碳排放減排，另就美國環境保護局（EPA）2019年調查，單就美國溫室氣體的排放量運輸部門就占29%，因此，為達減排目標改善純燃油車的碳排放問題，就成為重要工作之一。

跟著政府基金買股票 股票篩檢3大步驟愛注意！

說真的，投資人應該都有這種感覺：近期股市的操作難度變高了，因素變得更複雜了。尤其是最近盤中只要一大跌，市場就會猜測：疫情是不是又失控？確診人數是不是又進一步擴大？或者是這把疫情火也燒進了科技廠？可能會謠傳哪一家電子大廠員工也染疫，影響科技業的供應鏈，甚至是護國神山群都全部淪陷？或者是全國疫情可能會升級、進入封城的最高警戒？

法人目標價逾200元 萬海盤中飆漲停與長榮同創歷史新高

貨櫃三雄5月營收都創歷史新高，第3季旺季將至，法人預估6月營收可望再創高，上半年獲利亮眼；本土法人喊買貨櫃股且調高目標價...

台積電營收回升 早盤以602元開高收復600元

台積電ADR周四收漲0.95%，收在118.24元，台積電（2330）今（11）日開盤再站上600元，以602元開出，上...

高端漲停鎖死、1.23萬張排隊等買 基亞、云辰漲停同賀

高端疫苗（6547）解盲成功，今（11）日早盤以漲停275.5元開出後鎖死，12,356張漲停買單排隊等著買，拉出第3根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。