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台積電重返600元關卡 台股上漲54點收17,213點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖╱聯合報系資料照
台股示意圖。 圖╱聯合報系資料照

台股今(11)日收盤上漲54.3點，收盤指數17,213.52點，成交量4,077.67億元。本周K線拉出長下影線，全周上漲66.點。

今日貨櫃三雄再度轉強，長榮（2603）(2603)及萬海（2615）股價再創波段新高，四維航（5608）也亮燈漲停，運輸類股指數漲幅超過5%；高端疫苗在利多激勵下，無量漲停也激勵基亞（3176）股價漲停。

科技類股今日成交占比滑落到５成以下，聯發科（2454）、新唐（4919）、聯詠（3034）與欣興（3037）表現疲軟，台積電（2330）重返600元關卡之上，華邦電（2344）及旺宏（2337）盤中強勢。

第一金投顧說，五月營收亮眼數據反映電子終端需求強勁、供給吃緊，再加上即將進入電子旺季，電子盤面亮點為晶圓代工、IC 設計、伺服器；傳產方面，航運、鋼鐵仍是人氣所在，生技受到防疫概念資金湧入，亦為盤面亮點。

大盤有望持續攻高，議可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局，盤面熱絡的鋼鐵、航運、面板各種報價到第3季都將維持高檔，在報價停止上漲以前不預設高點。景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，可布局業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季的個股較為適當。

營收 鋼鐵

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