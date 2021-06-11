騰輝-KY營運展望樂觀 盤中股價創歷史新天價

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）本週於法說會上表示，今年成長態勢最好是散熱鋁基板和汽車板，公司未來著眼六大領域，自動駕駛與雷達之高頻應用、軍工航太與醫療、5G高頻與高速、消費應用軟硬結合板、工業汽車散熱、半導體相關，在釋出未來樂觀消息下，該公司今（11）日股價衝高，盤中來到漲停板價位142.00元，股價奔上歷史新天價。

該公司表示，今年第一季毛利率來到33%、創新高，躍升主要是因為產品組合優化與調漲產品售價，就是因為騰輝-KY是以技術與行銷導向，著重在少量多樣特殊材料開發，追求高利潤經營，專注在本業不會做太多多角化經營。

且展望下半年，因為傳統旺季就是在第三季與第四季，預估產能利用率也會近一步增加。

該公司5月份營收年增92.9%，月增3.9%，累計營收達到29.7億元，年成長38.7%，成功再次挑戰歷史新高，單月營業額達到6.95億元，逼近7億關卡。騰輝-KY今年因為車用電子需求回溫，自3月起業績一路長紅，並且單月業績連續成長，5月更達到接近7億元營收。原物料供給緊俏、汽車及消費性電子相關需求持續，尤其以電動車相關散熱應用進入成長期，是業績大幅度成長主因，看好今年成長顯著，對於後市業績不看淡。

騰輝-KY表示，公司於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之撒熱材料應用，例如車載充電器、逆變器、電源控制系統等，對於散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此在電動車驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推升，未來的具體成長足以期待。

此外，高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能。