上市櫃興櫃公司可舉辦線上股東會？經濟部：6月底公布

儘管疫情仍在三級警戒，但日前已有81家公司宣布將在7月上旬舉辦股東會。對此，立委劉世芳今（11）日在立法院質詢時指出，建議經濟部和金管會趕緊研商，根據疫情發展狀況可以召開視訊股東會的因應方案。對此，經濟部次長林全能允諾，會儘速跟金管會討論，並於6月底前公布。

金管會5月20日宣布，因應防疫需求，公開發行公司從5月24日到6月30日，一律停止召開股東會，預計召開股東會的上市櫃及興櫃公司共計1,931家（包含上市923家、上櫃763家與興櫃245家），6月底前要召開股東會等相關規定與罰則，一律停止適用。但，眼見6月底就快到了，且依現行規定，尚未開放公開發行公司舉辦線上股東會。

立委劉世芳指出，從目前疫情發展的情形看來，三級警戒不會只到6月28日，經濟部、金管會有必要為股東會召開的時程和方式，再做更詳細的說明，並依據疫情發展提出因應方案。

同時，劉世芳並以英國、新加坡為例，他們都已經可以召開視訊股東會，況且他們的上市櫃公司不少也是國際性的大企業和大公司，都已經可以接受以任何方式來召開股東會，例如透過電子和視訊會議，台灣的數位治理不會比別人差，召開視訊股東會應是可行之道。

對此，經濟部次長林全能表示，近日會與金管會進行討論，最晚6月底對外公布。

立委劉世芳表示，若是修公司法的話是長長久久，或是也可以放到傳染病防治法做特殊解釋的方案來進行處理。也可以看看公司法有沒有比較放寬的解釋，讓 1931家上市櫃及興櫃公司採取視訊會議方式召開股東會，畢竟這是一個趨勢方向。

林全能進一步指出，至於70多萬家非公開發行公司股東會則可交由公司自行決定是否延期，不會開罰。

商業司指出，非公開發行公司若在公司章程有規定，「股東以視訊方式參與股東會」，就交由公司自行決定是否線上開會或是申請延期。若要申請延期，經濟部將依據公司法第170條第1項與第2項規定核准。

商業司進一步說明，若公司因疫情無法召開或無法向主管機關申請延開，也可以自行延期，舉例來說，地方政府依「傳染病防治法」規定，要求防疫從嚴，如不得開會等等，面臨此種情況，公司不會被裁罰，經濟部裁量空間也是從寬認定。