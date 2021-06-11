光磊營收月減35% 盤中股價重挫

LED感測元件廠光磊（2340）昨（10）日公布5月合併營收為3.3億元，較上月大減35.2%，市場法人認為，第2季雖然是產業淡季，但5月營收較上月減幅仍較預期大，今（11）日該股開盤之後，股價跳空下跌，盤中股價一度重挫逾7%。

光磊5月營收3.3億元，月減35.21%、年減17.81%，該公司表示，5月營收比上月的5.1億元大幅下滑，主要是船期貨運航班行程在疫情期間更顯得嚴峻，造成公司出貨時程不順暢，再加上分班分流也對公司產能造成影響所導致。

在營收低於市場預期下，今日光磊股價以跳空下跌開出，股價並開低走低，盤中股價一度下跌逾7%，股價盤中低點來到25.3元，跌破月線關卡，並寫下波段新低。

對於後市產業表現及公司營運，該公司先前就提出，市場重複下單的疑慮未解，是後市需求端拉貨的觀察重點，另外，原物料漲價也可能導致獲利遭受壓縮，都是後市營運表現需觀察的變數。