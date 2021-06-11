快訊

只有台灣以免疫橋接取代三期試驗？陳時中承認了

醫院用品來不及拆就走了 恩主公醫師含淚寫臨床實記

光磊營收月減35% 盤中股價重挫

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED感測元件廠光磊（2340）昨（10）日公布5月合併營收為3.3億元，較上月大減35.2%，市場法人認為，第2季雖然是產業淡季，但5月營收較上月減幅仍較預期大，今（11）日該股開盤之後，股價跳空下跌，盤中股價一度重挫逾7%。

光磊5月營收3.3億元，月減35.21%、年減17.81%，該公司表示，5月營收比上月的5.1億元大幅下滑，主要是船期貨運航班行程在疫情期間更顯得嚴峻，造成公司出貨時程不順暢，再加上分班分流也對公司產能造成影響所導致。

在營收低於市場預期下，今日光磊股價以跳空下跌開出，股價並開低走低，盤中股價一度下跌逾7%，股價盤中低點來到25.3元，跌破月線關卡，並寫下波段新低。

對於後市產業表現及公司營運，該公司先前就提出，市場重複下單的疑慮未解，是後市需求端拉貨的觀察重點，另外，原物料漲價也可能導致獲利遭受壓縮，都是後市營運表現需觀察的變數。

營收 疫情 期貨

延伸閱讀

國旅餐飲熄火 飯店業5月營收吹冷風

春雨5月營收9.7億元 再創歷史新高

台積電5月營收向上 6月強彈

金控5月獲利大減四成 七家業者比去年同期衰退

相關新聞

高端漲停鎖死、1.23萬張排隊等買 基亞、云辰漲停同賀

高端疫苗（6547）解盲成功，今（11）日早盤以漲停275.5元開出後鎖死，12,356張漲停買單排隊等著買，拉出第3根...

台積電營收回升 早盤以602元開高收復600元

台積電ADR周四收漲0.95%，收在118.24元，台積電（2330）今（11）日開盤再站上600元，以602元開出，上...

利多激勵搶買 高端疫苗開盤漲停

高端（6547）疫苗今(11)日開盤漲停275.5元，成交263張，有1.2萬張漲停委買掛進。高端疫苗這波跌到190.5...

台股開盤漲41點 高端疫苗開盤漲停

台股今(11)日開盤上漲41.23點，開盤指數為17,200.45點。高端疫苗 （6547）今日恢復交易，開盤直攻上漲停...

貨櫃 原物料失血 PA三雄獲資金簇擁不容小覷?

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)最新宣佈第一季配發股息2.75元，市場上對於台積電股息一直多所期待，這次配2.75元，也是台積電自2019年改採按季配息以來新高。週四台股在台積電拉抬下，台股大漲193點，終場收17,159點，成交量4,090億元。

端午變盤在即 法人大換股Q3主流呼之欲出

萬寶投顧分析師王榮旭指出，通膨升溫使Fed提前結束寬鬆的疑慮今年以來不曾間斷，但是歐美股市並沒有因此大幅回檔，道瓊與標普500指數姿態很高，隨時會再締新猷。英、德、法國等歐洲股市在6月則是先後創下新高，反應疫苗大量施打之後歐美經濟大解封，景氣持續成長緩解了部分可能提前升息的負面衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。