高端慶祝行情 早盤攻漲停

高端疫苗（6547）總經理陳燦堅昨天宣布，數據顯示安全性與耐受性良好、沒有嚴重不良反應，解盲成功，今天高端股價立即攻漲停來到275元，上漲25元，委買張數達1.53萬張。

高端強調會盡速朝進行三期臨床的規劃，取得國際藥證為最大目標。根據高端分析解盲成果，相的數字都非常好，高端新冠肺炎疫苗二期臨床解盲重點，受試者人數與數據觀察期間：6月10日的期間分析，共計3,815名有效受試者，兩劑疫苗施打完成後一個月，以及中位數受試者完成疫苗施打後2個月的數據。

安全性指標：所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，安全性與耐受性良好。主要免疫生成性評估三大指標都符合預期。次要評估指標，根據中和抗體效價計算，批次一致性（lot-to-lot consistency）數值實際換算為0.9~1.2；顯示臨床試驗的三個獨立疫苗生產批次具有高度的一致性，製程穩定。

國內生技專家指出，觀察高端由一、二期臨床測試狀況，安全性、副作用都應表現不錯，最新公布第二期數據顯示安全性與耐受性良好、沒有嚴重不良反應若以「相信科學數據」論之，解盲後確認初期這3800多位施打疫苗者有一定比例產生中和抗體，也等於是代表打了沒安全問題，又能有基礎保護力；短期內有其他各類疫苗選擇，可以選其他疫苗，沒有的話，當然可以打國產疫苗。