快訊

只有台灣以免疫橋接取代三期試驗？陳時中承認了

醫院用品來不及拆就走了 恩主公醫師含淚寫臨床實記

高端慶祝行情 早盤攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

高端疫苗（6547）總經理陳燦堅昨天宣布，數據顯示安全性與耐受性良好、沒有嚴重不良反應，解盲成功，今天高端股價立即攻漲停來到275元，上漲25元，委買張數達1.53萬張。

高端強調會盡速朝進行三期臨床的規劃，取得國際藥證為最大目標。根據高端分析解盲成果，相的數字都非常好，高端新冠肺炎疫苗二期臨床解盲重點，受試者人數與數據觀察期間：6月10日的期間分析，共計3,815名有效受試者，兩劑疫苗施打完成後一個月，以及中位數受試者完成疫苗施打後2個月的數據。

安全性指標：所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，安全性與耐受性良好。主要免疫生成性評估三大指標都符合預期。次要評估指標，根據中和抗體效價計算，批次一致性（lot-to-lot consistency）數值實際換算為0.9~1.2；顯示臨床試驗的三個獨立疫苗生產批次具有高度的一致性，製程穩定。

國內生技專家指出，觀察高端由一、二期臨床測試狀況，安全性、副作用都應表現不錯，最新公布第二期數據顯示安全性與耐受性良好、沒有嚴重不良反應若以「相信科學數據」論之，解盲後確認初期這3800多位施打疫苗者有一定比例產生中和抗體，也等於是代表打了沒安全問題，又能有基礎保護力；短期內有其他各類疫苗選擇，可以選其他疫苗，沒有的話，當然可以打國產疫苗。

疫苗 解盲 高端疫苗

延伸閱讀

好心肝偷打疫苗 羅智強要求柯文哲公布特權打疫苗名單

北京：台胞赴陸接種大陸疫苗 願提供幫助

好心肝診所偷打疫苗 游淑慧要求公布違規施打者的名冊

張麗善深夜貼文告白 「原來～都是疫苗惹的禍」

相關新聞

高端漲停鎖死、1.23萬張排隊等買 基亞、云辰漲停同賀

高端疫苗（6547）解盲成功，今（11）日早盤以漲停275.5元開出後鎖死，12,356張漲停買單排隊等著買，拉出第3根...

台積電營收回升 早盤以602元開高收復600元

台積電ADR周四收漲0.95%，收在118.24元，台積電（2330）今（11）日開盤再站上600元，以602元開出，上...

利多激勵搶買 高端疫苗開盤漲停

高端（6547）疫苗今(11)日開盤漲停275.5元，成交263張，有1.2萬張漲停委買掛進。高端疫苗這波跌到190.5...

台股開盤漲41點 高端疫苗開盤漲停

台股今(11)日開盤上漲41.23點，開盤指數為17,200.45點。高端疫苗 （6547）今日恢復交易，開盤直攻上漲停...

貨櫃 原物料失血 PA三雄獲資金簇擁不容小覷?

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)最新宣佈第一季配發股息2.75元，市場上對於台積電股息一直多所期待，這次配2.75元，也是台積電自2019年改採按季配息以來新高。週四台股在台積電拉抬下，台股大漲193點，終場收17,159點，成交量4,090億元。

端午變盤在即 法人大換股Q3主流呼之欲出

萬寶投顧分析師王榮旭指出，通膨升溫使Fed提前結束寬鬆的疑慮今年以來不曾間斷，但是歐美股市並沒有因此大幅回檔，道瓊與標普500指數姿態很高，隨時會再締新猷。英、德、法國等歐洲股市在6月則是先後創下新高，反應疫苗大量施打之後歐美經濟大解封，景氣持續成長緩解了部分可能提前升息的負面衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。